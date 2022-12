Le Late avec Alain Chabat : quand Édouard Baer oublie sa scène culte de "Mission Cléopâtre"

Après une première diffusion le lundi 21 novembre 2022, Alain Chabat a donné rendez-vous au public de TF1 chaque soir de la semaine, pour dix émissions au total. Lorsque, pour l'avant-dernière de "Le Late avec Alain Chabat", il a reçu son ami Édouard Baer, les deux comédiens se sont amusés à refaire la scène culte de « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ». Enfin presque...

C'est quoi Le Late avec Alain Chabat ?

Ancien de la maison Canal, Alain Chabat a surpris en arrivant sur TF1 avec une émission de divertissement inédite : Le Late avec Alain Chabat. Avec ce programme, le comédien et réalisateur s'est amusé à parodier les célèbres late shows américains. Il y reprend ainsi le concept d'émissions comme The Tonight Show de Jimmy Fallon avec beaucoup d'humour et d'ironie pour proposer sensiblement la même chose, mais « à la française ».

Le Late avec Alain Chabat ©TF1

Pendant deux semaines, Alain Chabat a ainsi reçu de nombreux invités pour déconner et s'amuser en toute décontraction avec les codes des late shows. Jean Dujardin, Philippe Katerine, Gilles Lellouche, Marina Foïs, Fred Testot, Jérôme Commandeur, Monica Bellucci, on en passe et des meilleurs, sont tous venus rendre visite à Alain Chabat, au top de sa forme comique.

Le génie pince-sans-rire d’Édouard Baer

Lors de l'émission du 1er décembre dernier, Alain Chabat a reçu son ami Édouard Baer et la comédienne Stéfi Celma, actuellement à l'affiche de Balle Perdue 2 sur Netflix. Édouard Baer est actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin dans la pièce Le Journal de Paris jusqu'au 19 décembre. Une actualité qui a poussé Alain Chabat a posé une question décalée :

Alors, acteur de théâtre, c'est une bonne ou un mauvaise situation ?

Le cinéaste fait évidemment référence à l'une des scènes cultes de son film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, dans lequel Édouard Baer récite son célèbre monologue qui commence ainsi : « Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi si je dois résumer ma vie aujourd'hui... »

Un monologue emblématique en partie improvisé par le comédien. Et alors que le public s'attend à ce qu'Édouard Baer reprenne cette célèbre réplique, les deux comédiens partent dans une autre direction. En effet, Édouard Baer se contente alors simplement de répondre « Oui c'est bien ». Un effet comique efficace qu'on vous partage ci-dessous. Les deux comédiens ont déjà travaillé ensemble à trois reprises au cinéma, dans Mission Cléopâtre (2001) donc, mais aussi dans Turf (2013) et Un monde à nous (2008). Ils se retrouveront bientôt une quatrième fois dans Daaaaaali !, de Quentin Dupieux.