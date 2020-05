Le légendaire directeur de la photographie Roger Deakins lance son podcast

Considéré par beaucoup comme le meilleur directeur de la photographie au monde, Roger Deakins a lancé son podcast avec sa femme James, qui a travaillé sur de nombreux films avec son mari en tant que scripte. Intitulé Team Deakins, il est disponible sur Spotify et iTunes.

Le couple a déjà sorti six épisodes, qui comprennent plusieurs heures de conversation sur des sujets liés au cinéma. Ils y parlent notamment du début de leur carrière et de leur collaboration, longue de plusieurs décennies. Ils échangent également sur le repérage des lieux d’un tournage, l’éclairage ou la composition des plans.

Depuis plusieurs années, Roger et James Deakins échangent régulièrement avec leurs fans sur le forum de leur propre site officiel. Ils y répondent à de nombreuses questions en personne. Ce podcast leur permettra donc d’offrir leur vision et leurs conseils d’une manière différente aux fans.

Interrogée par Collider sur ce nouveau projet, sa femme James a expliqué l’envie du duo de continuer à partager son expérience avec le plus grand nombre :

Cela fait maintenant des années que l’on a notre site internet, et on adore être en relation avec les gens qui débutent dans le milieu du cinéma et partager notre expérience avec eux. À travers les années, on a fait de nombreuses Q&A, et après cela, répondu à des questions individuelles et on s’est rendu compte que l’on répond souvent aux mêmes questions.