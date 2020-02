Le live action Lilo et Stitch en tournage dès cet automne à Hawaï ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Une grosse poignée de classiques animés made in Disney se sont déjà pris un ravalement de façade avec des remakes en live action. C’est la grande mode du studio depuis des années. « Lilo et Stitch » aura aussi son nouveau film et le tournage débutera cette année.

Disney campe sur ses positions et ne veut pas arrêter de faire des remakes de ses films d’animation pour leur donner une seconde vie avec les moyens techniques de notre époque. Le plan est ample, rôdé, et il fonctionne ! Alors à chaque nouvelle annonce d’un autre film en préparation, on ne manifeste pas le moindre signe d’étonnement.

En 2018 on découvrait que Lilo et Stitch devait avoir son remake. De l’eau a coulé sous les ponts, sans qu’on en apprenne davantage dessus. D’autres films sont passés devant, comme Aladdin et Le Roi Lion. Un rapport de TheDisInsider remet l’affaire sur la table et indique que le tournage devrait intervenir dans les prochains mois. L’équipe pourrait se rendre à Hawaï à l’automne prochain pour mettre en boîte le film. Chris Sanders, l’interprète vocal original de Stitch, va normalement reprendre son rôle. Une bonne nouvelle qui n’est pas accompagnée d’autres indications sur le futur casting.

Le film original narre la rencontre entre Lilo, une petite fille originaire d’Hawaï très attirée par la danse, et Stitch, un petit extraterrestre bleu qui s’écrase sur son île. Une improbable amitié va naître et la créature aura besoin de la petite fille pour espérer fuir d’autres aliens lancés à ses trousses.

Une sortie en 2021 pour Lilo et Stitch ?

Aucun réalisateur n’a encore signé pour diriger ce film qui va mêler des prises de vues réelles avec une grosse partie de CGI. On s’en doute, alors que l’héroïne sera en chair et en os, elle devra cohabiter avec une bestiole créée grâce aux effets spéciaux. Le design de Stitch sera particulièrement attendu, pour voir si l’alien que l’on connaît ne sera pas trop dénaturé. Mike Van Waes est responsable du scénario, quand Dan Lin et Jonathan Eirich, les producteurs d’Aladdin, seront de la partie.

Comme La Belle et le clochard, ce live action ne sera pas visible au cinéma mais aura une diffusion sur la plateforme Disney+. En espérant que, cette fois, le résultat soit moins cheap – la différence de moyens financiers avec le grand écran se faisait sentir. Une sortie en 2021 est attendue.