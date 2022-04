Le Livre de la Jungle : comment les animaux du film live action ont-ils été conçus ?

Dans sa course aux remakes en live action, Disney sort en 2016 « Le Livre de la Jungle », reprise de son grand classique de 1967. Réalisé par Jon Favreau, le film a mis le paquet au niveau des effets visuels, dont le réalisme est renversant.

Le Livre de la Jungle : il en faut peu pour être heureux

Sorti peu de de temps après la mort de Walt Disney, Le Livre de la Jungle est un des plus grands "classiques" de Disney. D’ailleurs, le dessin animé est un sommet après lequel débute une période moins faste pour le studio, qui s’achèvera avec le succès de La Petite Sirène en 1989. Sorti en 1967, le long-métrage d’animation a, en effet, marqué son public par sa qualité graphique, ses chansons cultes et ses célèbres doubleurs.

Il n’est donc pas très surprenant que Le Livre de la Jungle fasse l'objet d'un remake en 2016, au même titre que beaucoup d’autres classiques Disney dans les années 2010. À la réalisation, on retrouve ainsi Jon Favreau qui, depuis le rachat de Marvel par Disney, a tapé dans l’œil de ce dernier via ses deux films Iron Man. Pour rappel, le long-métrage en prise de vues réelles suit Mowgli, un jeune orphelin qui a été élevé et a grandi au milieu des animaux de la jungle. S’il se lie profondément avec la panthère noire Bagheera, l’ours Baloo ou bien la louve Raksha, il doit cependant faire face au redoutable tigre Shere Khan qui déteste les humains.

Des effets visuels époustouflants

Pour Le Livre de la Jungle version 2016, Jon Favreau a pu compter sur un casting de stars pour doubler les personnages mythiques de cette œuvre : Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson ou bien encore Lupita Nyong’o. Toutefois, le réalisateur s’est également investi pour que les animaux créés en images de synthèse paraissent réalistes aux yeux du spectateur.

Le Livre de la Jungle ©Walt Disney Pictures

Ainsi, comme le relate le Huffington Post, le metteur en scène a dû rassembler près de 2000 personnes pour travailler sur la production. Un effort nécessaire pour recréer au détail près ce qui caractérise les 70 espèces d’animaux vus à l’écran. Pour cela, la production a mis en place des programmes permettant de simuler les muscles, la peau et la fourrure des différents animaux. Grâce aux prises de vue réelles, à l’animation photo-réaliste et aux techniques de motion capture, Le Livre de la Jungle a ainsi un rendu visuel hyperréaliste :