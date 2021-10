Le Livre des solutions : Pierre Niney devant la caméra de Michel Gondry

Michel Gondry lancera en juin 2022 le tournage de son nouveau film "Le Livre des solutions", avec Pierre Niney dans le rôle principal. Une première collaboration pour le réalisateur de "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" et l'acteur de "Boîte noire".

Michel Gondry revient en France

Ils ne sont pas beaucoup, parmi les talents français, à avoir fait leur trou à Hollywood. Michel Gondry fait partie de ceux-là, avec des réalisations marquantes comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Soyez sympas, rembobinez, et le plus négligeable The Green Hornet. Artiste complet, il s'est lié d'amitié avec Jim Carrey, qu'il a dirigé dans plusieurs épisodes de la série Kidding.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind ©United International Pictures

Côté français, on lui doit dernièrement L'Écume des jours, adapté de l'oeuvre de Boris Vian et sorti en 2013, ainsi que Microbe et Gasoil, sorti en 2015. Il est de nouveau de retour sur le territoire national avec son prochain film Le Livre des solutions, dans lequel il va mettre en scène un des acteurs les plus talentueux de sa génération, Pierre Niney.

De la soirée des César au plateau de tournage

L'information, révélée par Le Film Français, a de quoi ravir les publics de l'un et de l'autre. Pierre Niney est au sommet de la vague actuellement avec Boîte noire de Yann Gozlan, et on le verra bientôt face à Stacy Martin et Benoît Magimel dans Amants de Nicole Garcia. Quant à Michel Gondry, l'attente est très forte puisque son dernier long-métrage remonte à 2015 avec Microbe et Gasoil. Le Livre des solutions se tournera dans le Cantal, en juin 2022. Pour officialiser la nouvelle, les deux hommes ont joué la carte de l'émotion en se remémorant leur première rencontre, lors d'une soirée pré-César en 2012. Michel Gondry se souvient :

Il y a 9 ans, pour sa nomination comme jeune espoir aux César, Pierre Niney m’a choisi comme parrain. Je fus flatté bien que ne comprenant pas trop cette fonction. Devais-je lui envoyer un cadeau pour son anniversaire ? Je décidai de garder un œil sur ce jeune acteur et pus apprécier son talent et son évolution. La finesse, la profondeur de son jeu et ses choix l’ont porté au premier plan des acteurs de sa génération. Alors j’ai compris pourquoi j’étais parrain : nous allons tourner notre prochain film ensemble.

Pierre Niney a lui publié sur Twitter son souvenir de la même soirée, où il se trouvait en tant que nommé au César du meilleur espoir masculin pour J'aime regarder les filles.