Le Livre des solutions : Pierre Niney hilarant dans le trailer du nouveau Michel Gondry

Pierre Niney est déchaîné dans la bande-annonce du nouveau film de Michel Gondry, "Le Livre des solutions". Une comédie dramatique aussi hilarante qu'émouvante dans laquelle l'acteur incarne Marc, un jeune réalisateur paranoïaque et éparpillé prêt à tout pour terminer son long-métrage.

Le Livre des solutions : Pierre Niney essaie de faire un film

Michel Gondry fait son grand retour au cinéma avec Le Livre des solutions, huit ans après Microbe et Gasoil. Pour cette comédie dramatique aussi drôle que poignante, le cinéaste confie à Pierre Niney le rôle de Marc, un jeune réalisateur souffrant de bipolarité qui apprend que ses producteurs le lâchent après avoir découvert un premier montage de plus de quatre heures de son film.

Déterminé à aller au bout de son projet, Marc s'enfuit avec les rushs et se réfugie à la campagne, chez sa tante Denise (Françoise Lebrun). Soutenu par sa monteuse Charlotte (Blanche Gardin) et son assistante Silvia (Frankie Wallach), il essaie de terminer son long-métrage mais ne cesse de s'éparpiller. Un personnage atteint de paranoïa, complexe, hilarant et touchant que Pierre Niney incarne avec une énergie folle, comme le révèle la bande-annonce.

Le Livre des solutions ©The Jokers

Film très personnel de Michel Gondry, Le Livre des solutions est un nouvel aboutissement artistique du réalisateur d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Soyez sympas, rembobinez. Présenté à la Quinzaine des Cinéastes, le long-métrage est l'un de nos coups de cœur du 76e Festival de Cannes.

Le Livre des solutions est à découvrir au cinéma dès le 13 septembre 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.