Le Loup de Wall Street : cette célèbre scène a été improvisée par Leonardo DiCaprio

En 2013, Martin Scorsese sort sans doute le long-métrage le plus fou de sa filmographie à ce jour. Le Loup de Wall Street nous raconte l’histoire vraie de Jordan Belfort, un courtier en bourse. L’intrigue nous fait vivre son parcours vers la richesse, fait de débauche et de pratiques malhonnêtes, puis sa chute. Dans la peau du trader, un Leonardo DiCaprio déchaîné signe une performance mémorable.

Des années après sa sortie, des anecdotes continuent de sortir ça et là sur les coulisses du tournage fou du long-métrage. Et Jon Bernthal vient d’en dévoiler une nouvelle sur une scène devenue particulièrement célèbre. L’acteur américain interprétait Brad, l’un des fidèles associés du principal protagoniste, dans Le Loup de Wall Street.

Bernthal était récemment l’invité de l’émission Hot Ones. Il en a profité pour revenir sur le passage durant lequel Jordan Belfort demande à son personnage de lui vendre un stylo. Et l’acteur a révélé que ce dialogue n’était pas dans le scénario du film. C’est Leonardo DiCaprio qui a décidé de l’introduire dans le long-métrage peu avant le tournage de la scène en question :

Les gens parlent beaucoup de la scène de « Vends-moi ce stylo », et je m’en sers comme d’un bon exemple de la façon dont Marty travaille. Quand Leo se dirigeait vers le plateau ce jour-là, son garde du corps était un inspecteur de la police de New York. Et cet homme lui a dit qu’il avait eu un entretien d’embauche avec le véritable Jordan Belfort. Leo lui a dit ‘Vraiment ? Qu’est-ce qu’il t’a demandé ?’ Et l’inspecteur lui a répondu, ‘Il m’a donné un stylo et m’a dit de le lui vendre.’ Et Leo n’a rien dit à personne. Il l’a juste utilisé pendant la scène. Et on a joué la scène en réagissant à ça.