Le Loup de Wall Street : une actrice dévoile une anecdote sexuelle folle sur le film

Sorti en 2013, "Le Loup de Wall Street" est peut-être le film le plus dingue de la filmographie de Martin Scorsese. Longtemps avant d’incarner Stormfront dans "The Boys", Aya Cash était apparue dans le long-métrage. Et elle a beaucoup de choses à dire sur ce film.

Bienvenue dans le monde de Jordan Belfort

En 2013, Martin Scorsese sort dans les salles son 23e long-métrage de fiction : Le Loup de Wall Street. Le film est tiré des mémoires de l’ascension et de la chute du courtier en bourse Jordan Belfort. Pour incarner le personnage, le réalisateur collabore pour la cinquième fois avec Leonardo DiCaprio. Version yuppie de Les Affranchis et Casino, le film est le plus grand succès commercial du réalisateur, et est nommé cinq fois aux Oscars.

Le Loup de Wall Street ©Paramount Pictures

Après une décennie durant laquelle le metteur en scène a préféré les fresques historiques (Gangs of New York, Aviator) aux films de gangsters, Martin Scorsese effectue ici un retour aux sources avec sa mise en scène hystérique et ses punchlines cultes. Un film complètement fou qui a prouvé que DiCaprio était l’un des meilleurs acteurs au monde, que Jonah Hill savait tout jouer, et que Margot Robbie avait tout d'une future grande actrice.

Vous reprendrez bien une orgie ?

Bien avant de se faire connaître pour ses rôles télévisés dans You’re the worst et The Boys, Aya Cash avait joué dans Le Loup de Wall Street. Durant l’émission Collider Ladies Night, l’actrice est revenue sur ce film désormais culte des années 2010. Ainsi, après avoir loué le professionnalisme de Leonardo DiCaprio, Cash est revenue sur la scène la plus folle du tournage :

Je ne dirai pas qui est l'acteur, mais il y a une scène d’orgie durant laquelle la production a embauché des acteurs et des non-acteurs. Elle souhaitait que tout le monde soit à l'aise avec son corps, car il y avait beaucoup de nudité. Seulement, sur le plateau, les choses étaient un peu confuses, entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Par conséquent, cet acteur a dû dire à son partenaire de scène : « S'il vous plaît, arrêtez de me lécher les couilles. C’est de la fiction. »

En plus de cette anecdote délirante, Aya Cash n'a pas oublié que l'autre moment fou du tournage est l'apparition du chimpanzé dans le film (mieux payé que l'actrice, selon cette dernière). Elle en a également profité pour souligner les rapports très cordiaux qu'elle a eu avec Jon Favreau (Iron Man), qui joue un rôle dans Le Loup de Wall Street.