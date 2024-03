Le Loup et le Lion : que deviennent Paddington et Walter, les deux animaux du film ?

"Le Loup et le Lion" de Gilles de Maistre est diffusé ce soir sur M6. Découvrez ce que sont devenus Walter et Paddington, les deux animaux stars, après le tournage du film.

Le Loup et le Lion : une magnifique amitié

Le Loup et le Lion est un film franco-canadien réalisé par Gilles de Maistre (Mia et le lion blanc), sorti en 2021. Ce film d'aventure familial met en scène une histoire émouvante centrée sur la relation improbable, mais profonde entre une jeune fille nommée Alma et deux animaux sauvages, un loup et un lion, qui se retrouvent accidentellement sous sa garde après que chacun a perdu sa famille. Elle décide de les garder pour les sauver, et les deux créatures tissent des liens très forts, et vivent comme des frères. Mais quelques années après, un accident conduit les autorités à agir, et sépare le trio.

Comme pour son film précédent, Mia et le lion blanc, Gilles de Maistre a préparé ce long-métrage pendant de longs mois, afin de trouver l'alchimie parfaite entre deux bébés animaux, et une jeune comédienne. Une attention particulière a tout d'abord été portée à la capacité des animaux principaux, un lionceau et un louveteau, à tisser des liens entre eux, essentiels pour la crédibilité et le succès du film. Quatre louveteaux et deux lionceaux, recueillis par une réserve animale à Calgary au Canada ont donc été sélectionnés, et ont été observés pour que l'équipe de tournage puisse sélectionne le duo qui fonctionnait le mieux. C'est finalement le loup Paddington (Mozart dans le film) et le lion Walter (Rêveur), qui ont été choisis pour leur alchimie naturelle, mais également pour leur aisance devant des caméras et en compagnie d'une équipe de tournage.

Comment a été tourné le film ?

Le tournage a eu lieu dans un lieu idyllique et reculé, à deux heures au nord-est du Québec, près du lac Sacacomie. Cet endroit a été choisi pour son isolement et sa sécurité, offrant un environnement tranquille et contrôlé pour les animaux. La production a investi dans un chalet, précédemment construit pour le film Fenêtre secrète avec Johnny Depp, et l'a adapté pour devenir le décor principal de Le Loup et le Lion. Des mesures spécifiques ont été prises pour garantir la sécurité des animaux et celle de l'équipe de tournage, notamment la construction de décors permettant aux techniciens de filmer à distance et la mise en place d'une clôture de 2,50 mètres pour sécuriser la zone.

La production, étalée sur six blocs de tournage de mai 2019 à juillet 2020, a été marquée par une approche flexible et respectueuse, similaire à celle adoptée pour le précédent film de de Maistre, Mia et le lion blanc. Ce processus a permis de suivre la croissance et l'évolution de la relation entre le lion et le loup, nécessitant souvent des ajustements scénaristiques pour s'adapter aux besoins et au bien-être des animaux. Prune de Maistre, la scénariste, a dû faire preuve d'une grande adaptabilité, modifiant l'histoire en fonction de la dynamique entre les animaux. Le réalisateur soulignait l'importance de la vérité et de l'authenticité dans la relation entre le lion et le loup, refusant toute forme de trucage.

Que deviennent Paddington et Walter ?

À la fin du tournage de Le Loup et le Lion, il avait été convenu que Walter rejoindrait la réserve de Kevin Richardson, conseiller sur le film et sur Mia et le Lion Blanc, en Afrique du Sud. Mais après avoir vu les liens qui s'étaient tissés entre lui et Paddington, il n'a pas eu l'envie de les séparer, et de déraciner le lion, qui avait toujours connu le Canada (de même que l'autre lionceau, qui avait été testé pour le film au début du tournage). Ainsi, Walter et Paddington ont vécu ensemble après le tournage dans la réserve d'Andrew Simpson, également conseiller pour le cinéma, à Calgary, au Canada.

Mais il semblerait désormais, si l'on en croit les réponses de Sally Jo Sousa, qui travaille également à la réserve, sur ce post Facebook, que Walter et l'autre lion, Knox, ont retrouvé leur liberté. De son côté, Paddington continue de vivre avec sa meute de loups.