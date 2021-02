Le Magicien d'Oz : un remake du classique serait sur les rails

Une nouvelle adaptation du roman culte "Le Magicien d'Oz" est désormais en préparation chez New Line. Le projet a déjà recruté une réalisatrice qui a officié sur la série "Watchmen".

Le Magicien d'Oz : une histoire populaire

Le Magicien d'Oz, c'est avant tout un roman paru en 1900. Les contes populaires ont souvent été déclinés au cinéma mais celui-ci est relativement passé entre les mailles du filet. On se souvient forcément du film culte de Victor Fleming et King Vidor sorti chez nous en 1946. Par la suite, cet univers magique a assez peu été revu sur nos écrans.

En 2013, Sam Raimi l'a exploré dans Le Monde fantastique d'Oz, un préquel sur l'arrivée du Magicien dans cette contrée. Pour rappel, l'histoire originale raconte comment une jeune fille, Dorothée, est transportée dans le monde d'Oz après qu'une tornade a emporté sa maison. En compagnie de son chien, Toto, elle va chercher un moyen de rentrer chez elle, dans le Kansas. L'aide du Magicien sera essentielle pour qu'elle y parvienne. Mais ce service ne sera pas gratuit. Dorothée doit d'abord l'aider à se débarrasser d'une sorcière. Sauf que son sauveur est loin d'être aussi fiable qu'elle ne le pensait...

Le Magicien d'Oz ©Metro-Goldwyn-Mayer

Un remake considéré comme une priorité

Deadline rapporte que New Line vient de lancer la préparation d'un nouveau film Le Magicien d'Oz. À sa tête, on trouvera Nicole Kassel, réalisatrice remarquée avec la série Watchmen. En plus d'être productrice exécutif sur ce chef-d'œuvre télévisuel, elle a également réalisé trois épisodes, dont le pilote. Ce qui en dit long sur l'influence qu'elle a eu sur l'identité visuelle de la série.

New Line compte sur elle, et pas qu'un peu. D'après le média américain, le studio fait de ce projet une priorité absolue ! Ce qui veut dire, en conséquent, qu'il est à la recherche d'une ou plusieurs stars pour le casting. Si Nicole Kassell s'en est sortie brillamment avec Watchmen, elle n'aura pas grand mal à adapter un autre matériau culte, avec les challenges formels que cela engobe. Il faut désormais trouver une tête connue pour incarner Dorothée mais on a envie de dire que c'est le personnage du Magicien d'Oz qui ne doit absolument pas être loupé. L'acteur qui s'y collera devra avoir cette ambiguïté tout en affichant du charme, du charisme.