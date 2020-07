Le Magnifique, Pulp Fiction, Scarface : le Plan Culte de Jean-Pascal Zadi et John Wax - CinéSéries

Le film "Tout simplement noir" est dans les salles de cinéma depuis le 8 juillet, et nous avons rencontré l'acteur Jean-Pascal Zadi, ainsi que son co-réalisateur John Wax, pour parler de leurs films cultes. Des filmographies pour le moins surprenantes, détaillées avec humour et bonne humeur. Découvrez la vidéo ci-dessus.

Tout simplement noir devait initialement sortir au cinéma à la mi-avril, un plan évidemment tombé à l'eau avec la pandémie de coronavirus qui a contraint les salles de cinéma à fermer. Mais ce ne fut que partie remise, puisque le film a fièrement ouvert la semaine cinéma du 8 juillet en tête du box-office. Pas vraiment une surprise, puisque le film de Jean-Pascal Zadi et John Wax, avec le premier dans son propre rôle - caricaturé - à l'écran, celui d'un acteur plutôt raté et militant de la cause noire, est une vraie réussite.

Tout simplement noir, le rire de retour au cinéma

Drôle très souvent, émouvant parfois, et surtout très fin dans son approche comique et aussi critique, Tout simplement noir est une bouffée d'oxygène pour un cinéma français de comédie encore fortement dominé par la tradition et son héritage classique. Il l'est aussi pour la société en général, en ces temps troublés où les différentes communautés s'opposent et débattent sans pour autant trouver beaucoup de solutions.

Dans les premiers films à ressortir - presque - normalement au cinéma, Tout simplement noir signe aussi pour nous le retour du Plan Culte ! On a donc pu prendre le temps avec les deux auteurs du film d'évoquer avec eux leurs films cultes : celui de leur enfance, celui qu'ils n'ont pas compris, celui qui les fait pleurer... Un moment drôle, bourré de références précieuses, qu'on vous invite à retrouver dans la vidéo ci-dessus !