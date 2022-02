Le Magnifique : quand Jacqueline Bisset provoquait une grave blessure de Belmondo

Dans "Le Magnifique" Jean-Paul Belmondo s'en donne à cœur joie avec tout un tas de cascades. Mais à cause de Jacqueline Bisset, une scène ne s'est pas déroulée comme prévu et a laissé le comédien avec des séquelles.

Belmondo dans une parodie de James Bond

Dans Le Magnifique (1973), Jean-Paul Belmondo interprète un écrivain fauché, enfermé chez lui la plupart du temps pour écrire romans après romans les aventures de Bob Saint-Clar, un agent secret qui est tout ce que le romancier n'est pas. Un homme beau, fort, capable de séduire toutes les filles et de faire face à n'importe quel danger. De la littérature bas de gamme mais qui lui permet de s'en sortir. Sauf que sa rencontre avec sa belle voisine, interprétée par Jacqueline Bisset, va changer les choses.

Jean-Paul Belmondo - Le Magnifique ©Compagnie commerciale française Cinématographique

Réalisée par Philippe de Broca, cette parodie des films d'espionnage à la James Bond est l'occasion parfaite pour Belmondo de jouer un double rôle. D'un côté un véritable loser derrière sa machine à écrire, de l'autre un aventurier qui multiplie les cascades dans des séquences volontairement surjouées.

Une erreur dans l'unité de mesure

Parmi toutes les cascades réalisées par Belmondo, une en particulier ne s'est pas déroulée comme prévu. Si une des scènes l'a laissé en convalescence pendant dix jours après s'être déchiré la cuisse en traversant une fenêtre, une autre s'est avérée encore plus dramatique. La séquence était pourtant relativement simple à exécuter pour lui. Dans la peau de Bob Saint-Clar, il devait se placer dans une voiture conduite par Jacqueline Bisset, et sauter sur des cartons pour éviter de se blesser. Trop facile pour l'acteur ! D'autant que tout avait été préparé avec précision. Il suffisait pour cela que la comédienne roule entre 50 et 60. Seulement la production avait omis un léger détail, une petite différence entre "kilomètres heures" et "miles à l'heure".

Le Magnifique ©Compagnie commerciale française Cinématographique

En effet, Jacqueline Bisset est anglaise. Pour elle, rouler à 50 signifie rouler à 50mph, soit environ 80kmh. Une bonne différence de vitesse tout de même. Et on ne peut pas dire que la production l'ait beaucoup aidée en lui confiant une voiture dotée d'un compteur en miles. Sans lui donner plus de précisions, la comédienne a logiquement accéléré plus que nécessaire.

Résultat, Jean-Paul Belmondo a atterri sur les cartons mais avec une trop grande vitesse et s'est blessé. Il s'en est sorti avec une foulure de l’articulation gauche, une élongation du tendon, les ligaments de la cheville arrachés et une jambe plâtrée. Douze jours d'immobilité ont été nécessaires et le maintien du plâtre pendant un mois entier. Mais pas de quoi l'empêcher de reprendre de plus belle par la suite. Le comédien ayant enchaîné d'autres tournages par la suite et des cascades folles. Comme avec Peur sur la ville pour lequel il est allé grimper sur le toit du métro parisien.

