Le Manoir hanté : Disney prépare un nouveau film basé sur la célèbre attraction

Le Manoir hanté de Disney rouvre ses portes au cinéma. Un nouveau film tiré de l'attraction des parcs est en préparation, après celle comico-fantastique avec Eddie Murphy dans le rôle principal. L'adaptation se fera avec la scénariste du reboot de "S.O.S. Fantômes".

Le Manoir hanté, attraction populaire de Disney

Dans l'univers magique des parcs Disney se trouve une attraction un peu à part : Le Manoir hanté. Le royaume de Mickey propose son interprétation du train fantôme traditionnel aux visiteurs qui s'aventurent entre les murs de la bâtisse. Que ce soit aux Etats-Unis, en France ou en Chine, l'attraction ne se veut pas spécialement effrayante. Elle fera, au mieux, un petit effet auprès du jeune public. Pour les autres, ils plongeront dans une ambiance fantastique pour un tour dépaysant de ce qu'on voit ailleurs dans le parc. À Disneyland Paris, l'entrée se fait via un ascenseur que l'on prend avec d'autres participants. Vous montez ensuite à bord d'un train classique.

Une seconde déclinaison au cinéma

The Hollywood Reporter annonce qu'une nouvelle adaptation de cette attraction est sur le feu. Disney est allé chercher Katie Dippold pour imaginer une intrigue qui devra correspondre à sa ligne de conduite. Le studio ne compte pas faire un film qui verse dans l'horreur mais plutôt un objet familial avec du fantastique gentil, abordable pour tous les âges. On a l'habitude avec Disney : personne ne doit être mis de côté. La scénariste connaît la figure du fantôme, étant donné qu'elle a signé le S.O.S. Fantômes de 2016 réalisé par Paul Feig. Un reboot de la franchise avec une équipe féminine qui n'a pas convaincu le public. On espère qu'elle sera plus inspirée sur ce coup. Pour l'heure, ce film Le Manoir hanté est prévu pour les salles obscures mais une sortie sur la plateforme Disney+ n'est pas à exclure.

Disney aime adapter ses attractions au cinéma. En 2003 sort le film Le Manoir hanté et ses 999 fantômes avec Eddie Murphy. L'acteur comique était perturbé par une armada de fantômes alors qu'il cherchait à vendre la fameuse maison du titre. La même année sort le premier épisode de Pirates des Caraïbes, là aussi tiré d'une autre attraction. Une saga verra le jour et un reboot se prépare en ce moment. Le studio continue de s'inspirer de ses parcs et va envoyer le 28 juillet 2021 le film Jungle Cruise - une attraction au titre explicite qui n'est pas disponible en France.