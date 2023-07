Le Manoir Hanté : vers un des plus gros flops de Disney au box-office ?

Sortie le 26 juillet dernier, l'adaptation de la célèbre attraction de Disneyland "Le Manoir Hanté" connaît des débuts compliqués au box-office mondial. Pourtant, elle avait de solides arguments pour être un beau succès familial.

Le Manoir Hanté : la nouvelle adaptation made in Disney

Alors que de nombreux parcs à thèmes regorgent d'attractions basées sur des licences cinématographiques, il arrive à Disney de s'inspirer des attractions présentes dans ses parcs pour inspirer des longs-métrages. C'était le cas avec la saga Pirates des Caraïbes, basée sur sa célèbre attraction, ou encore avec le film Jungle Cruise, également inspiré d'une balade en bateau présente dans ses parcs. Cette année, c'est Le Manoir Hanté qui a eu droit à une nouvelle adaptation, plus de vingt ans après celle avec Eddie Murphy, qui n'avait pas brillé au box-office. Et encore une fois, c'est un violent échec qui se profile.

Le Manoir Hanté © Walt Disney Studios

Sorti ce 26 juillet dans les salles françaises (et le 28 dans les salles américaines), Le Manoir Hanté connaît un début de carrière catastrophique au box-office mondial. En effet, il n'a cumulé que 24 millions de dollars de recettes pour son démarrage sur le sol américain (en dessous des prévisions), et seulement neuf millions à l'international, portant son score à 33 millions de dollars, pour un budget de 150 millions. Avec des débuts aussi compliqués, les prévisions estiment qu'il n'arrivera même pas à atteindre l'équivalent de son budget (hors coûts marketings et publicitaires). Pour être rentable, il faudrait que le long-métrage parvienne à engendrer 314 millions de dollars.

Cet échec peut s'expliquer en raison de différents facteurs. La concurrence tout d'abord, qui est rude en ce mois de juillet, avec les mastodontes Barbie et Oppenheimer. La grève qui sévit à Hollywood ensuite, et qui a privé le film d'une campagne de promotion en présence de son casting XXL.

Lakeith Stanfield - Le Manoir Hanté © Walt Disney Studios

Un échec non mérité

Le Manoir Hanté est la deuxième adaptation cinématographique de la célèbre attraction The Haunted Mansion (aussi connue sous le nom de Phantom Manor à Disneyland Paris). En effet, il y a 20 ans déjà, le long-métrage Le Manoir hanté et les 999 fantômes sortait au cinéma. Porté par Eddie Murphy, le film n'avait pas été un grand succès au box-office, mais avait tout de même engrangé 182 millions de dollars (pour un budget de 90 millions).

Cette nouvelle adaptation suit une mère de famille et son fils de neuf ans qui emménagent dans un vieux manoir délabré. Rapidement, ils découvrent que la demeure est hantée et font appel à une équipe de pseudo-experts pour libérer leur foyer des fantômes qui s'y trouvent.

S'il ne révolutionne pas le genre, Le Manoir Hanté est une sympathique aventure familiale, dans la veine de Casper, qui aurait mérité de trouver son public. De plus, le film est servi par un casting de haute volée, notamment composé de Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito ou encore Jamie Lee Curtis.