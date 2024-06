Ce soir à la TV : avec 5M d'entrées, ce film a été un tournant dans la carrière de Jean-Paul Belmondo

Ce soir C8 propose un classique de Jean-Paul Belmondo avec "Le Marginal" (1983), réalisé par Jacques Deray. Un film policier qui fut le dernier très grand succès de l'acteur.

Le Marginal : Jean-Paul Belmondo en flic violent

Si Clint Eastwood a eu l'Inspecteur Harry, l'équivalent français serait probablement Jean-Paul Belmondo en commissaire Philippe Jordan dans Le Marginal (1983). Réalisé par Jacques Deray, le film met en scène l'acteur dans le rôle d'un policier aux méthodes peu conventionnelles. Ainsi, il n'hésite pas à s'attaquer au trafiquant de drogue Sauveur Mecacci, qui sévit à Marseille. Sauf que ce dernier s'arrange pour qu'un cadavre soit retrouvé chez le policier, qui se retrouve alors muté à Paris. Pour lui, ce ne sera qu'un léger contretemps dans sa quête d'arrêter Mecacci.

Cette intrigue aurait pu donner lieu à une comédie d'action, assez portée sur l'humour. Cela avait été le cas quelques années auparavant avec Flic ou Voyou (1979), avec une hilarante Marie Laforêt. Mais pour Le Marginal, le ton est bien plus sérieux et sombre. Une approche qui n'a pas totalement convaincu Michel Audiard, dialoguiste du film, qui refusa d'apparaître au générique. Étonnant quand on voit le succès qu'a été le film lors de sa sortie en salles. Un succès qui, d'ailleurs, apparaît avec le recul comme un tournant dans la carrière de Jean-Paul Belmondo.

Le dernier très grand succès de Belmondo

En effet, avec quasiment 5 millions d'entrées (4 956 822 exactement), Le Marginal a été le troisième plus gros succès au box-office français en 1983. Pour Jean-Paul Belmondo, ce n'était pas la première fois qu'il touchait autant le public. L'Homme de Rio (1963) avait atteint les 4,8 millions d'entrées, Borsalino (1970) 4,7 millions, Le Professionnel (1981) avait dépassé la barre des 5 millions, tandis que Le Cerveau (1969) aura été son plus gros succès avec 5,5 millions d'entrées. Néanmoins, après le film de Jacques Deray, le comédien n'est plus parvenu à atteindre un score aussi haut.

Ce qui ne veut pas dire que le public l'a abandonné après ce film policier. Juste après Le Marginal, Jean-Paul Belmondo enchaîna avec Les Morfalous (1984) qui attira tout de même 3,6 millions de spectateurs. Un beau score, mais une perte tout de même de plus d'1 million de spectateurs par rapports aux précédents films de Jean-Paul Belmondo. Une première pour l'acteur, et pas la dernière. Joyeuse Pâques (1984) resta bloqué à 3,4 millions d'entrées, avant que Hold-up (1985) ne le fasse plonger à 2,3 millions de tickets vendus. Il faudra attendre Itinéraire d'un enfant gâté (1988) pour le voir remonter la pente (3,2 millions d'entrées). Celui-ci restera néanmoins le dernier film de Jean-Paul Belmondo à avoir attiré plus d'1,1 million de spectateurs.