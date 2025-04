Le meilleur film adapté de Stephen King ? Ces premières images vont vous faire pleurer

Avec "The Life of Chuck", Mike Flanagan semble avoir signé son adaptation la plus réussie d’une œuvre de Stephen King. Avant sa sortie, le long-métrage se dévoile un peu plus avec une bande-annonce exaltante.

Avec The Life of Chuck, Mike Flanagan adapte de nouveau Stephen King

L’un des écrivains les plus prolifiques de notre époque, Stephen King a publié un recueil de quatre récits en 2020, intitulé Si ça saigne. L’un des romans courts faisant partie de ce recueil était The Life of Chuck (La Vie de Chuck en français). Celui-ci nous raconte trois moments importants de la vie d’un homme devenu professeur à l’âge adulte. Or, ce récit va bientôt arriver dans les salles de cinéma.

Une fois encore, Mike Flanagan a été choisi pour adapter le roman court de Stephen King. Le cinéaste avait déjà écrit et réalisé deux films basés sur des récits du célèbre auteur avant cela. Le premier était Jessie et le second Doctor Sleep. Pour The Life of Chuck, il a choisi de suivre la structure narrative du livre, et a ainsi signé un film raconté à l’inverse de l’ordre chronologique.

Un long-métrage qui s’annonce bouleversant

Neon a dévoilé une nouvelle bande-annonce de The Life of Chuck. Très enthousiasmantes, les images nous laissent espérer un film très émouvant, plein de cœur. Un récit destiné à célébrer la vie, porté par un casting exceptionnel.

Tom Hiddleston incarne le Chuck adulte dans le film de Mike Flanagan, tandis que Jacob Tremblay joue le personnage lorsqu’il est adolescent, et Benjamin Pajak quand il est enfant. Mark Hamill y incarne Albie Krantz, pour ce qui se présente comme l’un des ses plus beaux rôles. La distribution du film rassemble aussi Mia Sara, Karen Gillan, Chiwetel Ejiofor et Matthew Lillard.

La meilleure adaptation d’un livre de Stephen King ?

Le journaliste Jason Gorber a déjà pu voir le nouveau long-métrage de Mike Flanagan. Et dans sa critique pour Collider, il estime que celui-ci « devient immédiatement candidat pour être couronné meilleure adaptation en film d’une œuvre de Stephen King ». Quand on sait que Shining, Les Évadés ou encore La Ligne verte sont aussi basés sur des livres de l’auteur américain, cela nous promet un grand film.

The Life of Chuck sortira dans un peu moins de deux mois au cinéma. En France, arrivera dans les salles le 11 juin prochain.