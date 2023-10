"Le meilleur film dans lequel j'ai joué" : cette déclaration de Robert Downey Jr. rend fous les fans de Marvel

Cette petite phrase lâchée lors de la première britannique du film "Oppenheimer" était passée comme une lettre à la poste, en plein phénomène "Barbenheimer". Mais, à peine trois mois plus tard, elle déclenche la colère des fans du MCU.

Rattrapé par la patrouille Marvel

Difficile d'être constamment associé à un personnage de fiction, même si celui-ci bénéficie d'une popularité planétaire et a rendu son interprète richissime. C'est en substance ce que suggèrent les dernières prises de parole de Robert Downey Jr., après sa performance très remarquée dans Oppenheimer de Christopher Nolan. Il y joue Lewis Strauss, président de la Commission de l'énergie atomique et adversaire politique de J. Robert Oppenheimer, interprété dans le film par Cillian Murphy. Un rôle très éloigné de celui qu'il a tenu pendant 11 ans et autant de films, et qui a fait sa gloire : Tony Stark aka Iron Man.

Tony Stark (Robert Downey Jr.) - Avengers : Infinity War ©Disney

Il est certain que sa performance dans l'armure de ce super-héros du MCU, leader des Avengers, est d'un très haut niveau. Il est peut-être l'acteur, avec Chris Evans dans le rôle de Captain America, qui a le plus participé à la réussite du MCU entre 2008 et 2019, depuis donc le premier Iron Man jusqu'à l'apothéose Avengers : Endgame. Adoré par des millions de spectateurs et spectatrices dans ce rôle, devenu une superstar grâce au succès très important des films du MCU durant les années 2010, Robert Downey Jr. est devenu indissociable de ce personnage. Alors, quand il glisse à la première britannique d'Oppenheimer que ce film "est le meilleur film dans lequel il a joué", les fans de Marvel voient rouge.

Les fans d'Iron Man réagissent sur X

Il aura ainsi fallu une simple reprise de l'affirmation de Robert Downey Jr. par le compte X Film Facts pour que les adorateurs d'Iron Man montent au créneau. Petit florilège ci-dessous.

Ces messages se comptent par dizaines, témoignant que la disparition du personnage à la fin d'Avengers : Endgame a laissé une plaie béante dans le coeur des fans du MCU. D'autres messages se montrent plus nuancés, soulignant par exemple que la performance de Robert Downey Jr. en tant qu'Iron Man est peut-être sa plus grande, mais qu'aucun film du MCU n'est au niveau d'Oppenheimer. D'autres vont plus loin que la simple opposition à Iron Man, en relevant par exemple sa performance exceptionnelle dans Tonnerre sous les tropiques de Ben Stiller.