Le Monde de Narnia : ce choix étonnant de Netflix pour les futurs films

"Le Monde de Narnia" arrive bientôt sur Netflix avec des nouveaux fims adaptés de la saga. Et le projet a fait un gros bond en avant avec le choix de la personne qui réalisera au moins deux de ces longs-métrages. Et c'est plutôt une surprise !

Le Monde de Narnia : des romans aux films

La saga Le Monde de Narnia est une série de sept romans de fantasy écrits par l'auteur britannique C.S. Lewis et parus dans les années 1950. Les trois premiers livres, "Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique", "Le Prince Caspian" et "L'Odyssée du passeur d'Aurore", ont été adaptés en saga cinématographique par la Walt Disney Company.

Le Monde de Narnia © Walt Disney Studios

Sortis en 2005, 2008 et 2010, les films relatent les aventures de quatre enfants, Peter, Susan, Edmund et Lucy Pevensie, qui découvrent un monde magique appelé Narnia en traversant une armoire enchantée. Dans Narnia, ils se retrouvent impliqués dans des prophéties et des quêtes épiques pour libérer le royaume de la tyrannie et de la magie noire.

Au box-office, la saga cinématographique a rapporté plus d'un milliard et demi de dollars dans le monde.

L'histoire continue sur Netflix

Nous savons depuis 2018 que Netflix a en projet de relancer Le Monde de Narnia avec des nouveaux films. Et il semblerait que cela avance enfin ! En effet, Greta Gerwig, la réalisatrice du très populaire Barbie a été choisie pour mettre en scène au moins deux longs-métrages de la saga.

Un choix qui peut paraître surprenant tant la réalisatrice n'est pas une habituée du genre. Récemment, elle a été interrogée sur ce futur projet, et elle a confié qu'elle n'était pas vraiment sereine à l'idée de s'attaquer à ce monument de la littérature enfantine :

Je n'ai même pas vraiment commencé à appréhender cela, mais j'en ai peur, ce qui semble être un bon point de départ. Je pense que quand j'ai peur, c'est toujours bon signe. Peut-être que lorsque j'arrêterai d'avoir peur, ça sera le signe qu'il ne faut pas le faire. Non, j'en ai une véritable terreur. C'est extraordinaire. Et c'est excitant.

a déclaré Greta Gerwig lors d'un podcast de Total Film (via Entertainment Weekly).

À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les détails sur ces futurs films Le Monde de Narnia.