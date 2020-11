Le Monde de Narnia : Netflix confirme l’arrivée de nouveaux films

Alors que le dernier film, "L’Odyssée du Passeur d’Aurore", était sorti en 2010, Netflix vient de confirmer qu’elle allait redonner vie à l’univers du "Monde de Narnia". Si aucune date de sortie n’a été avancée, la plateforme de streaming ne s’est pas contentée d’annoncer seulement un film centré sur l’univers imaginé par C. S. Lewis.

Le Monde de Narnia, un univers cinématographique basé sur des romans

L’univers cinématographique du Monde de Narnia est basé sur les romans écrits par C. S. Lewis. Il a été lancé en 2005 avec Le Monde de Narnia : Chapitre 1 – Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique. L’intrigue, basée sur celle du premier livre de Lewis, suit quatre jeunes frères et sœurs britanniques qui sont envoyés dans un manoir à la campagne pour fuir les bombardements sur Londres lors de la Seconde Guerre mondiale. Un jour, Lucy, la plus jeune d’entre eux, découvre une mystérieuse armoire à travers laquelle elle pénètre dans un monde magique. Elle va alors entraîner ses frères et sœurs dans une aventure pour libérer le monde de Narnia, désormais contrôlé par la cruelle Sorcière Blanche et que le magnifique lion Aslan tente de libérer de son emprise.

C’est Andrew Adamson qui a été chargé de donner vie à l’univers créé par C. S. Lewis au cinéma en adaptant Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique. Les quatre frères et sœurs Pevensie, Lucy, Edmund, Susan et Peter, y sont respectivement joués par Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell et William Moseley. La Sorcière Blanche y est incarnée par Tilda Swinton, et la distribution du film compte aussi James McAvoy, Jim Broadbent ou encore James Cosmo.

Netflix relance Narnia avec des films…

Le premier film du Monde de Narnia avait donné suite à deux autres long-métrages. Le chapitre 2, Le Prince Caspian, était sorti en 2008, toujours réalisé par Adamson. Et le troisième, L’Odyssée du Passeur d’Aurore, avait été dévoilé deux ans plus tard, en 2010, cette fois mis en boîte par Michael Apted. Mais depuis, aucune nouvelle suite n’avait été donnée à la saga, alors que l’univers imaginé par C. S. Lewis compte en tout sept romans. Après de nombreuses années sans réelle avancée, on pouvait donc penser qu’aucune suite ne serait donnée à la trilogie lancée en 2005. Mais c’était sans compter sur Netflix.

Dans un post Twitter annonçant plusieurs de ses projets en développement, tels que la fin de Lucifer ou la saison 3 de Sex Education, la plateforme de streaming vient de confirmer qu’elle travaillait actuellement sur de nouveaux longs-métrages adaptés de l’œuvre de Lewis. Reste à savoir si elle choisira de reprendre l’histoire là où la trilogie cinématographique l’avait laissée, en proposant l’adaptation du quatrième livre de Lewis, Le Fauteuil d’argent, ou si elle rebootera la franchise. Si Netflix choisit de privilégier la première option, on ne sait pas non plus si les acteurs de la trilogie originale reprendront leur rôle. Le géant du streaming n’a pour le moment pas donné plus d’information que cela. En revanche, elle a fait une autre révélation qui devrait ravir les fans de Narnia.

… et des séries !

Les films à venir ne sont pas les seuls projets sur le monde de Narnia en développement chez Netflix, puisque la plateforme de streaming a aussi annoncé qu’elle travaillait sur des séries basées sur le même univers. Là encore, aucune précision supplémentaire n’a été apportée. Le mystère reste donc entier sur les intrigues de ces séries. On ne sait pas s’il s’agira de spin-offs des nouveaux films qu’elle développera, mais cela reste l’option la plus probable. Qui sait, Netflix va peut-être lancer un univers connecté entre ces films et séries Narnia, à la manière de la phase IV du MCU. Cela ne reste pour le moment que des spéculations, et il faudra attendre que la plateforme de streaming elle-même apporte plus de précisions sur ces projets pour en savoir plus.