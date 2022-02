Le Monde d'hier : une élection présidentielle très tendue se prépare dans la bande-annonce

Le nouveau film de Diastème, au cinéma le 30 mars 2022, va résonner très fortement avec l'actualité. "Le Monde d'hier", film politique sur une élection présidentielle explosive, qui met notamment en scène Léa Drucker et Denis Podalydès, se dévoile dans une bande-annonce qui lui donne une belle allure de thriller.

Plongée dans l'élection présidentielle française

Avec Le Monde d'hier, c'est l'événement central de la vie politique française qui va être traité sur grand écran : l'élection présidentielle. Et puisque cette année 2022 est une année d'élection, il y a fort à parier que le film et son intrigue vont beaucoup faire parler (la bande-annonce ci-dessus). À son écriture, on remarque la collaboration du cinéaste Christophe Honoré et des journalistes d'investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Son synopsis est le suivant :

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son secrétaire général, Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours pour changer le cours de l’histoire. Par tous les moyens...

Le Monde d'hier @Pyramide Films

Un grand casting pour éviter la catastrophe dans Le Monde d'hier

De son vrai nom Patrick Asté, Diastème a plus d'une corde à son arc. Réalisateur, metteur en scène de théâtre, écrivain et scénariste, son deuxième long-métrage Un Français, chronique de la remise en question d'un skinhead d'extrême-droite avec Alban Lenoir en premier rôle, avait eu du mal à trouver son chemin en salles en 2015, à cause de son sujet perçu comme brûlant. Après une comédie plus légère en 2016, Juillet Août, Diastème est donc revenu à un sujet politique avec Le Monde d'hier, accompagné cette fois-ci d'un casting très séduisant.

Léa Drucker est ainsi la présidente sortante Elisabeth de Raincy, et Benjamin Biolay son successeur désigné. L'élection de ce dernier devrait être une formalité dans Le Monde d'hier, mais Denis Podalydès, qui incarne le secrétaire général de l'Élysée Franck L'Herbier, va révéler une manoeuvre en cours de l'extrême-droite pour faire élire son candidat, interprété par Thierry Godard.