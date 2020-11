Le New York Times publie un classement des meilleurs acteurs du 21e siècle

Le respecté New York Times propose son classement des 25 meilleurs acteurs et actrices du 21ème siècle. On y trouve dedans des surprises, des absents qui sont regrettables et un gagnant sur lequel on n'aurait pas misé compte tenu de la concurrence féroce.

Qui sont les élus ?

Votre premier réflexe sera peut-être de se dire que faire un classement d'un siècle entier après seulement 20 ans reste quand même une démarche contestable. Et vous aurez raison. Mais on apprécie toujours quand des gens qualifiés - en l'occurence, le New York Times pèse dans le game - se prête à l'exercice du top. Il faudra cependant attendre les 80 années restantes pour avoir un meilleur aperçu de ceux qui auront marqué pour de bon le siècle.

Pour l'instant, 25 acteurs sont nommés. Avec des surprises, des déceptions et des bonnes choses. Avant de s'intéresser aux dix premiers, voyons ceux qui se trouvent en-dessous. En partant du dernier, on trouve Gael García Bernal, Sônia Braga, Mahershala Ali, Melissa McCarthy, Catherine Deneuve, Rob Morgan, Wes Studi, Willem Dafoe, Alfre Woodard, Kim Min-hee, Michael B. Jordan,,Oscar Isaac, Tilda Swinton, Joaquin Phoenix et Julianne Moore. Plusieurs nationalités sont représentées, avec un équilibre assez présent entre les hommes et les femmes. Certains noms risquent de vous étonner, comme par exemple Wes Studi, dont la filmographie reste assez maigre par rapport à d'autres. Ça ne lui retire en rien son talent mais c'est étonnant qu'il se retrouve dans une liste aussi sélective.

Maintenant, passons au dix "gagnants" :

10 - Saoirse Ronan

9 - Viola Davis

8 - Zhao Tao

7 - Toni Servillo

6 - Song Kang-ho

5 - Nicole Kidman

4 - Keanu Reeves

3 - Daniel Day-Lewis

2 - Isabelle Huppert

1 - Denzel Washington

Quels acteurs manquent à l'appel ?

Comme tous les classements, celui-ci provoquera le débat. Où est Leonardo DiCaprio dans tout ça ? Lui qui a enfin décroché un Oscar et qui a tourné avec les plus grands ! On l'a vu souvent chez Martin Scorsese, dans The Revenant, plusieurs fois chez Quentin Tarantino, dans Inception ou encore dans Les Noces rebelles.

Leonardo DiCaprio, The Revenant © 2015 Twentieth Century Fox

On peut aussi citer Brad Pitt, qui détient une solide filmographie depuis le début des années 2000. Quid aussi de Tom Cruise et Mark Ruffalo ? Chez les femmes, Margot Robbie aurait pu être une sérieuse candidate mais on comprend son absence en raison d'une carrière qui n'a débuté que dans les années 2010. Pareil pour Elisabeth Moss, qui nous gratifie à chaque apparition d'une performance de haut vol. En revanche, Natalie Portman n'aurait pas volé sa place dans les 25. Une Cate Blanchett méritait aussi d'être dans les dix premiers. Doit-on rappeler qu'elle a gagné deux Oscars durant ce début de siècle ?

Pour les acteurs choisi, on se questionnera sur cette première place. Denzel Washington mérite du respect pour sa longue carrière mais on trouve une bonne dose de séries B sans importance dans ses titres au 21ème siècle. Parmi ses apparitions les plus notables, on peut retenir Training Day, Man on Fire ou Inside Man. Il faut alors bien comprendre que c'est la personne qui est saluée, par intrinsèquement la somme des films dans lesquels il figure. On ne peut nier qu'il est autant à l'aise quand il faut jouer les durs que des rôles plus complexes et fournis. Mais n'est-ce pas le cas d'un paquet de ses consoeurs et confrères ? Un Joaquin Phoenix, par exemple, a eu plus de flair dans ses choix. Pour lui, sa position de milieu de tableau (12ème) est un énigme. On se réjouit par ailleurs des présences de Song Kang-ho et Daniel Day-Lewis dans les dix premiers.