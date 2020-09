Le Palmashow prépare son deuxième long-métrage

Le duo comique Le Palmashow vient d'annoncer qu'il était en train de travailler sur son second long-métrage, après l'attachant "La Folle histoire de Max et Léon". Le projet se titre "Les Vedettes" et on ne sait, pour l'heure, pas grand chose sur ce qu'il va raconter.

Les Vedettes, le nouveau projet secret du Palmashow

Vous aimez l'humour du Palmashow et leur premier film La Folle Histoire de Max et Léon ? Vous allez être content d'apprendre que le tandem n'en a pas fini avec le cinéma. Leur second long-métrage, Les Vedettes, vient d'entamer son tournage cette semaine. Les prises de vues se déroulent en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine, jusqu'au 28 octobre. L'annonce a été faite sur le compte Twitter du Palmashow, avec une première image où les deux humoristes apparaissent de dos, accompagnés d'une troisième personne. Ils sont en face d'une maison qui semble être l'un des décors de ce projet sur lequel rien n'a fuité. Grégoire Ludig et David Marsais en seront les interprètes principaux, en plus d'avoir signé le scénario. La mise en scène est quant à elle assurée par Jonathan Barré, qui avait déjà mis en scène La Folle Histoire de Max et Léon.

Hormis ce titre, Les Vedettes, pas un seul élément de l'intrigue n'est connu. Le ton du projet devrait lorgner vers la comédie, là où le Palmashow excelle depuis sa création. Réflexion sur la célébrité ? Histoire de losers qui se rêvent en vedettes ? Stars en perte de vitesse ? Le film pourrait être l'une de ces propositions comme totalement autre chose. On attendra des informations plus concrètes là-dessus, ainsi que sur le casting. Quant à la date de sortie, pas de pression, comme l'affirme le tweet à découvrir ci-dessous :

De YouTube au cinéma

Belle ascension que celle de Grégoire Ludig et David Marsais. Ils se rôdent ensemble sur scène puis accèdent à la reconnaissance avec leurs vidéos sur YouTube. À côté de leurs sketchs traditionnels où ils parlent de sujets particuliers, ils se lancent aussi dans le détournement de films, séries, émissions... On sentait qu'ils étaient pétris de références au 7ème art et que leur tour viendrait. Leur style prend une autre ampleur avec leur émission La Folle Histoire du Palmashow puis c'est tout logiquement vers le cinéma qu'ils se tournent. Ensemble ou séparément, on les voit apparaître dans différents films. Leur projet en commun le plus important sera La Folle Histoire de Max et Léon, un long-métrage qu'ils écrivent et dans lequel ils tiennent les premiers rôles, ceux de deux amis qui doivent empêcher que la Seconde Guerre mondiale n'ait lieu. Une comédie sympathique qui cumule 1,3 million d'entrées en France.

On retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais le 2 décembre prochain à l'affiche de Mandibules, le nouveau film de Quentin Dupieux avec une mouche surdimensionnée.