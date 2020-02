Le parc d’attractions Ghibli dévoile des superbes concept arts

Vous avez aimé ? Partagez :

L’impressionnant parc consacré aux productions du Studio Ghibli donne encore plus envie de s’y projeter avec des nouveaux concept arts, qui nous immergent dans des zones différentes bâties pour reproduire l’univers des films. Commencez à économiser si vous souhaitez aller y faire un tour à partir de 2022 !

Depuis leur ouverture, les différents parcs à thèmes Disney ont enchanté des millions de visiteurs. Quand on peut se l’offrir, des excursions dans ces endroits ramènent tout le monde au même niveau. Le plaisir qu’on prend à retomber en enfance est provoqué par l’atmosphère des lieux, où la reconstitution basée sur les titres connus de tous nous donne l’impression, le temps d’une journée, de participer physiquement aux monde des films. Les amateurs d’animation japonaise et du Studio Ghibli doivent être ravis de savoir qu’un parc dédié au fameux studio est en train de sortir de terre. Une ouverture était prévue pour 2020 mais l’ampleur de la tâche a engendré un report en 2022.

Situé dans la préfecture d’Aichi, au Japon, ce parc Ghibli promet de régaler les amoureux des oeuvres de ce studio, qui ne déçoit que très rarement. Sa localisation risque d’être un frein pour nous autres, français, à cause du coût et de la logistique de l’expérience, mais il nous est permis de rêver avec des nouveaux concept arts magnifiques. Nous avions déjà eu un aperçu de l’endroit, et on pénètre maintenant plus en profondeur dans quelques zones.

L’univers Ghibli plus réel que jamais

Nous pouvons voir une zone de marché qui évoque Le Voyage de Chihiro, quand la jeune héroïne perd ses parents. Les visiteurs pourront se balader et s’arrêter dans des stands pour déguster leur repas du jour ou faire des achats. Pour faire un parallèle avec Disneyland Paris, ce secteur ressemble un peu à Main Street. On a vraiment l’impression d’être immergés dans l’un des classiques de Hayao Miyazaki. On peut aussi découvrir des zones bâties pour faire référence au Château Ambulant et au Royaume des Chats. En plus de retrouver l’ambiance des films, la construction du parc se fait en accord avec une démarche écologique qui tient à coeur au Studio Ghibli. La nature sera le moins possible abîmée et utilisée comme un composant essentiel pour l’élaboration des décors.

C’est en tout cinq zones qui sont prévues pour le parc Ghibli mais seulement trois seront ouvertes à l’automne 2022. Les deux manquantes se dévoileront en 2023, pour atteindre un total de 200 hectares de superficie. Retrouvez ci-dessous les concept arts :