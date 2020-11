Le Parrain 3 : Francis Ford Coppola dévoile la bande-annonce de sa nouvelle version

Le cinéaste Francis Ford Coppola travaille actuellement sur une nouvelle version de « Le Parrain 3ème Partie ». Un nouveau montage qui offrira une nouvelle conclusion à sa trilogie culte dont voici la première bande-annonce.

Le Parrain : une trilogie culte

En 1972, Francis Ford Coppola réalise tout simplement l'un des meilleurs films de tous les temps. Considéré comme un chef-d’œuvre absolu du septième art, Le Parrain est une référence incommensurable. Récompensé par les Oscars du Meilleur film et du Meilleur acteur pour Marlon Brando, Le Parrain est le premier épisode d'une trilogie qui jette encore aujourd'hui une ombre imposante sur le cinéma. Face au succès de son film, Francis Ford Coppola réalise une suite en 1974. Beaucoup la considère encore plus réussie que l’original, et Le Parrain, 2e Partie remporte six Oscars : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert De Niro, Meilleur scénario adapté, Meilleurs décors et Meilleure musique.

© Paramount Pictures

Puis, bien plus tard, en 1990, Francis Ford Coppola décide de mettre en scène un troisième opus. Al Pacino est de retour dans la peau de Michael Corleone dans cet épisode considéré comme le moins réussi de la trilogie. Aujourd'hui, le réalisateur est désireux de reprendre ce troisième volet pour en proposer un nouveau montage et une version différente.

Première bande-annonce pour cette nouvelle version

Le Parrain, c'est quand même une saga indispensable. Entre les acteurs grandioses qui se sont succédés, comme Al Pacino, Marlon Brando, De Niro, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton ou encore Andy Garcia, et la musique inoubliable de Nino Rota, difficile de faire plus culte. Pourtant Le Parrain III est souvent considéré comme le film de trop. Une réputation qui ne sied guère au cinéaste. Il a donc décidé de reprendre son film en mains pour en proposer une nouvelle version. Francis Ford Coppola s'est donc lancé dans un montage inédit de cet ultime volet. Une nouvelle vision qui durera 157 minutes au lieu des 162 minutes du film original. Une première bande-annonce vient de voir le jour.

© Paramount Pictures

Dans un communiqué de presse partagé par l'AFP, Francis Ford Coppola a expliqué les raisons artistiques de cette démarche :

Pour cette version, j'ai créé un nouveau début et une nouvelle fin, réarrangé certaines scènes, certains plans, et des repères musicaux. Ces changements, en plus des images et du son restaurés, offrent une conclusion plus pertinente au Parrain et au Parrain II.

Cette nouvelle version, titrée Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone, sortira dans les rares salles de cinéma américaines encore ouvertes dès le 4 décembre prochain. Et en DVD et VOD à travers le monde le 8 décembre. Parfait pour fêter les 30 ans du film. En attendant, on vous laisse avec la bande-annonce en une de l'article.