Le Parrain 3 : Francis Ford Coppola va sortir un nouveau montage

La mythique trilogie "Le Parrain" ne s'est pas achevée sur un troisième opus particulièrement plébiscité par le public. Francis Ford Coppola va essayer de nous faire apprécier plus qu'avant le film en proposant un tout nouveau montage qui changera énormément de choses.

Le Parrain, une trilogie culte

Pierre sacrée de l'histoire du cinéma, la trilogie criminelle de Francis Ford Coppola aura marqué à jamais le genre. Un premier opus mythique, une suite excellente puis un dernier épisode, en guise de conclusion, d'une qualité moindre. C'est probablement ce troisième film qui fait office de point faible dans cette grande fresque familiale. Sorti un peu plus de 15 ans après Le Parrain 2, il n'a pas répondu aux attentes. Le film suit Michael Corleone (Al Pacino), chef du clan qui veut en finir avec les mauvaises fréquentations et les tensions au sein de sa famille. Son objectif est de tourner le dos au monde de la mafia pour rentrer dans le rang avec une affaire légale. Mais on ne renie pas aussi simplement son passé et des ennemis vont essayer de le faire tomber encore une fois. L'histoire des Corleone avait débuté dans les années 40, à New York, quand Don Vito Corleone était le parrain des siens. Michael est l'un de ses fils. Il parvient à la tête de l'organisation dans le second opus.

Un nouveau montage va arriver

Moins convaincant que les deux précédents, Le Parrain 3 n'en reste pas moins un film qui a des qualités et une logique par rapport à la grande histoire des Corleone. Francis Ford Coppola va essayer de faire changer d'avis le public sur cet opus avec un tout nouveau montage. Le titre sera modifié pour devenir Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone, soit celui que le metteur en scène voulait imposer avant que la Paramount ne décide d'essayer de rendre la connexion plus évidente avec Le Parrain. Le film va prendre une autre forme avec, d'abord, une belle restauration 4K qui promet un délice pour les yeux. Le son ne sera pas en reste, avec là aussi un travail supplémentaire pour réarranger des choses qui n'allaient pas.

Dans le contenu, Francis Ford Coppola a modifié le début de son film, ainsi que la fin. Il devrait toujours être question de la mort de Michael, comme le dit très ouvertement le nouveau titre. Pour rappel, le film montre l'homme, vieux, assis dans son jardin. C'est dans un grand silence, accompagné par la solitude, qu'il s'écroule soudainement et meurt. Il se pourrait que cet épilogue saute au profit d'un dénouement plus violent pour Michael. Le réalisateur avait envisagé une mort douloureuse pour lui, ce qui permettait de ne pas le laisser prolonger son existence après tous les actes dont il est coupable. Une idée moralement plus logique, pour sanctionner les actes criminels du chef, malgré son envie de rédemption.

Entre le début et la fin, certaines séquences ont aussi été touchées par des modifications dont l'ampleur n'est pas précisée. L'important est que ce montage va correspondre aux intentions de Francis Ford Coppola, lui aussi frustré de ne pas avoir délivré tout ce qu'il souhaitait à l'époque. Si le travail est aussi intéressant que sur le Director's cut d'Apocalypse Now, on a hâte de le découvrir. Ça ne sera pas la première fois qu'un montage sera plus intéressant que celui découvert à l'époque en salle.

Une sortie au cinéma est d'ailleurs prévue en décembre. Une distribution limitée, à laquelle les Etats-Unis auront droit. Aucune précision n'est donnée pour les écrans français. Le montage sortira ensuite en DVD/Blu-ray dans la foulée.