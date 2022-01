Le Parrain 3 : quand Francis Ford Coppola recalait son neveu Nicolas Cage

Alors qu'il fait actuellement un retour au premier plan, Nicolas Cage s'est livré sur un rôle qu'il voulait absolument avoir, celui interprété par Andy Garcia dans "Le Parrain 3". Mais l'acteur, neveu de Francis Ford Coppola, n'a pas réussi à convaincre son oncle...

Le Parrain, un des grands mythes du 7ème art

Évoquer la trilogie Le Parrain de Francis Ford Coppola, c'est parler d'un des plus grands monuments du cinéma, inoubliable tragédie mafieuse et familiale développée entre 1972 et 1990. Les deux premiers films ont croulé sous les récompenses, célébrant l'écriture et la réalisation de Coppola, ainsi que son incroyable casting : Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro, James Caan, Talia Shire, John Cazale... Le troisième film a été beaucoup moins apprécié que ses prédécesseurs - deux sommets inaccessibles. Mais il n'en reste pas moins une jolie conclusion apportée au destin de la famille Corleone et une production cinématographique de haut niveau. Et l'histoire de ce film a encore quelques surprises en réserve. Comme, par exemple, la tentative de Nicolas Cage d'intégrer son casting.

Le Parrain 3 ©Paramount Pictures

C'est lors d'une table ronde organisée avec d'autres acteurs par The Hollywood Reporter que l'acteur et neveu de Francis Ford Coppola s'est livré à ce sujet. De retour sous les projecteurs avec sa très belle performance dans Pig, sorti en 2021, Nicolas Cage se prépare à une année chargée avec la sortie de Un Talent en or massif et le tournage de plusieurs films. Dont le très excitant Renfield dans lequel il incarnera Dracula.

Nic Cage : "Je pense vraiment que je dois être dans le film"

Une actualité pleine donc, et une forme de retour en grâce qui lui a sans doute permis de s'ouvrir pour la première fois sur ce rendez-vous manqué. Alors qu'était posée la question relativement classique du film rêvé auquel il voudrait participer, l'acteur de Sailor et Lula et de Rock s'est tourné vers le passé.

Ça va être une réponse embarrassante à cette question, parce que ça implique la famille. Mon oncle préparait Le Parrain 3 et je lui ai dit : "Je pense sincèrement que je dois être dans ton film, mon oncle. Je pense que c'est une bonne idée que tu me choisisses. Je pense que je peux jouer ce personnage. Il allait choisir Andy Garcia, alors je lui ai dit : "Mais je me vois plus comme le fils de James Caan, et il va jouer le fils de Sonny. Il ne joue pas le fils de Michael, il est le fils de Sonny. Et je me sens plus comme James Caan". Mais ça n'allait pas le faire. Non, ça n'allait pas arriver. Alors voici un film auquel on ne m'a pas laissé participer alors que je voulais vraiment y être. Voilà.

L'ambiance devait être bien particulière, étant donné qu'en plus d'être le neveu du réalisateur mais aussi de Talia Shire, Nicolas Cage a à l'époque déjà joué trois fois pour son oncle. Une première fois dans Rusty James en 1983, puis Cotton Club en 1984 et Peggy Sue s'est mariée en 1986. Un rendez-vous manqué dont l'acteur semble ainsi garder un souvenir amer. Mais cela n'a pas empêché l'acteur de s'illustrer en 1990, année de sortie du Parrain 3. Cette année-là, il livre en effet une performance mémorable dans Sailor et Lula de David Lynch, qui reçoit la Palme d'or du Festival de Cannes.