Le Parrain : Francis Ford Coppola révèle sa scène préférée

"Le Parrain" souffle sa cinquantième bougie. Au cours d'un événement organisé pour fêter cet anniversaire, Francis Ford Coppola a dévoilé la scène qu'il préfère de son chef d'oeuvre.

Le Parrain : le monument de Francis Ford Coppola

Sorti en 1972, Le Parrain souffle cette année sa cinquantième bougie. Pour fêter cet anniversaire, le long-métrage de Francis Ford Coppola ressort au cinéma le 23 février 2022, en version restaurée. L'occasion parfaite pour se replonger dans les tribulations mafieuses de la famille Corleone entre 1945 et 1955, magnifiées par les notes tragiques et funèbres de Nino Rota.

Dirigé par le patriarche Don Vito (Marlon Brando), le clan se voit proposer une alliance par Virgil Sollozzo (Al Lettieri), parrain de la famille Tattaglia qui cherche à développer le trafic d'héroïne à New York. Tandis que son fils aîné Sonny (James Caan) se montre favorable à cette association, Vito la refuse. Peu de temps après, il est victime d'une tentative d'assassinat. Pourtant extérieur aux affaires, son fils Michael (Al Pacino) le venge. Il part ensuite se réfugier en Sicile pour fuir d'éventuelles représailles. Son départ n'empêche pas les bains de sang, aux États-Unis comme en Italie.

Le Parrain ©Paramount Pictures

Diane Keaton, Robert Duvall, John Cazale, Richard S. Castellano, Sterling Hayden, Talia Shire et Richard Conte complètent la distribution phénoménale de cette adaptation du roman éponyme de Mario Puzo. En 1973, le long-métrage remporte trois Oscars : Meilleur film, Meilleur acteur pour Marlon Brando et Meilleur scénario adapté. La consécration hollywoodienne se poursuit trois ans plus tard pour Francis Ford Coppola avec Le Parrain, 2e partie, qui repart avec six statuettes dorées de la cérémonie, dont celles de Meilleur film et Meilleur réalisateur.

Une scène poignante

Le Parrain regorge de scènes inoubliables. Comment ne pas se rappeler de la véritable tête de cheval qui finit dans le lit du magnat Jack Woltz (John Marley), ou encore l'exécution particulièrement barbare à un péage ? Interrogé par Hollywood Insider sur un tapis rouge pour le cinquantième anniversaire du long-métrage, Francis Ford Coppola s'est confié sur la séquence qu'il préfère. Et ce moment n'a rien à voir avec les passages précités, puisqu'il est à l'inverse empreint de douceur. Cité par Screenrant, le cinéaste a ainsi déclaré :

Je pense que ma scène préférée est celle où le petit garçon est avec son grand-père dans le jardin, et Marlon le surprend avec une orange dans sa bouche.

Cette scène survient après un échange poignant entre Marlon Brando et Al Pacino. Le premier assure alors au second qu'il aurait aimé ne jamais le mêler à ses affaires criminelles. Puis, quelques secondes après cet instant complice entre un grand-père et son petit-fils évoqué par Francis Ford Coppola, Vito Corleone succombe à une crise cardiaque. À sa mort, Michael prend la tête de la famille. Il se montre sans pitié envers les autres chefs des clans mafieux new-yorkais. La douceur n'était définitivement que de courte durée.