Le Parrain : un quatrième épisode bientôt en production ?

La saga "Le Parrain" compte aujourd'hui trois épisodes et le statut de trilogie culte. Alors que "Le Parrain 3" va avoir une nouvelle version remontée, Paramount n'est pas réticent à l'idée d'offrir un quatrième film à son histoire.

Le Parrain : une histoire de famille

S'il y a bien un film qui fait l’unanimité, c'est Le Parrain de Francis Ford Coppola. On y suit le destin de la famille Corleone, qui a à sa tête le très charismatique Vito, joué par la légende Marlon Brando. Al Pacino incarne son fils Michael qui, au début du film, ne veut pas tremper dans les affaires mafieuses de sa famille. Pourtant, petit à petit, il plonge dans ce destin de banditisme jusqu'à même prendre la tête des opérations à la mort de son paternel. Dans Le Parrain 2, on découvre, en parallèle des agissements de l'histoire principale, le passé de Vito (joué par Robert De Niro) et son destin fantastique, de simple soldat à chef d'une des factions les plus puissantes de la mafia. L'histoire continue sans lui dans le troisième épisode, le moins aimé des fans et de la critique, qui se focalise sur un Michael Corleone vieillissant et fatigué de son rôle dans ce monde de violence qu'il aurait bien aimé ne pas connaître.

Le Parrain 3 ©Paramount

Ce Parrain 3 connaîtra peut-être un nouveau destin puisque Francis Ford Coppola va en proposer, dès le 8 décembre en VOD et Blu-ray, une nouvelle version remontée et restaurée en 4K. Espérons que ce rafraîchissement, 29 ans après sa sortie, redorera son blason. Et si le succès est présent, pourquoi pas une suite ?

Jamais trois sans quatre ?

Francis Ford Coppola a toujours raconté qu'il aurait bien aimé faire un quatrième épisode mais que la mort du romancier Mario Puzo en 1999, lui avait ôté la passion de le faire. Alors que la sortie de cette nouvelle version du troisième épisode est donc imminente, les studios Paramount ont néanmoins confié à nos confrères du New York Times que la porte n'était pas fermée à un tel projet. Un communiqué a en effet annoncé que :

Même s'il n'existe aucun plan imminent pour offrir un nouveau film à la saga du Parrain, étant donné le pouvoir et la longévité de son héritage, la possibilité existe si la bonne histoire émerge.

Voilà une nouvelle qui, même si elle n'annonce pas de nouveau film Le Parrain pour tout de suite, a au moins l'avantage de ne pas fermer la porte à la possibilité. Et c'est déjà beaucoup.