Le Père Noël est une ordure : Josiane Balasko met fin à un malentendu

Josiane Balasko, qui interprète Madame Musquin dans le film "Le Père Noël est une ordure" a récemment mis fin à un malentendu concernant sa participation à la pièce de théâtre jouée en 1979 par la troupe du Splendid.

Le Père Noël est une ordure ne prend pas une ride

Sortie pour la première fois au cinéma en août 1982, la comédie culte Le Père Noël est une ordure mise en scène par Jean-Marie Poiré est l'adaptation de la pièce de théâtre éponyme jouée par l'équipe du Splendid en 1979. Se déroulant la veille de Noël dans les locaux d'S.O.S. Détresse Amitié, la comédie suit les mésaventures tragi-comiques d'un groupe de personnages hauts en couleur.

Pendant cette nuit qui était pourtant très calme au départ pour un 24 décembre, les bénévoles de la ligne d'assistance téléphonique, Pierre et Thérèse, tentent de gérer les appels de malheureux, tout en s'offrant des cadeaux. Leurs plans sont cependant bouleversés par l'arrivée de personnages excentriques et des situations improbables. Parmi eux, on trouve Josette, la copine SDF maladroite de Thérèse, qui tente de fuir son compagnon violent, Katia, un transexuel rejeté par sa famille ou encore Monsieur Preskovic, un habitant de l'immeuble qui offre d'étranges spécialités culinaires.

Si Le Père Noël est une ordure n'a pas connu des débuts évidents au cinéma, il a, au fil des années (et des diffusions TV), acquis le statut de film culte. Son arrivée récente sur Netflix ne devrait que raviver la flamme des spectateurs, et pourquoi pas attirer un public, plus jeune. Un jour à peine après son arrivée, il est déjà classé numéro 1 des films les plus regardés de la plateforme.

Josiane Balasko met au clair un malentendu

Si elle a écrit la pièce Le Père Noël est une ordure avec les autres membres de la troupe du Splendid, Josiane Balasko n'a pas joué de rôle dedans. En revanche, elle campe celui de Madame Musquin, la présidente de S.O.S. Détresse Amitié, qui doit se rendre à Créteil pour fêter Noël et qui se retrouve bloquée dans l'ascenseur, dans le long-métrage. Ce rôle a spécialement été écrit pour le film, et n'existe pas dans la pièce de théâtre.

Josiane Balasko a néanmoins interprété le rôle de Josette (Zezette pour les intimes) sur les planches pour quelques représentations en remplacement de Marie-Anne Chazel. Mais une croyance populaire veut que le rôle de Zezette ait été attribué à Balasko en premier lieu, et non à sa consœur. Un malentendu auquel cette dernière a tenu à mettre fin lors d'une récente interview accordée au magazine C à Vous sur France 5, dans lequel elle a précisé que le rôle avait toujours été celui de Marie-Anne Chazel, mais qu'elle avait néanmoins apporté son grain de sel au personnage, en lui rajoutant sa cagoule, un accessoire qui est ensuite resté pour le film :

Ce que j'ai apporté au personnage, c'est la cagoule, et Marie-Anne l'a gardée. Je me disais 'qu'est-ce que je peux faire de plus ?' et la cagoule ça fait une tête vraiment de cul

a déclaré Josiane Balasko, en précisant ensuite qu'avant l'arrivée d'Anémone, il était question qu'elle interprète Thérèse dans la pièce de théâtre :