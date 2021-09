Le plus grand écran IMAX du monde ouvre en Allemagne

Le plus grand écran IMAX du monde se trouvait jusqu'à présent très loin de nous, en Australie. Il va se faire voler la vedette dans les prochains jours par une salle située en Allemagne. Pour l'inaugurer, c'est rien de moins que "Mourir peut attendre" qui va être projeté.

L'IMAX, du cinéma en très grand

L'expérience de la salle est devenue beaucoup plus poussée avec le temps. On le voit avec la 3D ou la 4DX, mais aussi avec des améliorations sonores ou l'IMAX. C'est sûrement ce dernier - avec la 3D quand elle est bien utilisée - qui est l'ajout le plus intéressant pour les spectateurs. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question, l'IMAX est un format de pellicule qui permet une plus grande précision et une plus grande qualité d'image. Tourner avec demande ensuite des écrans adaptés pour que la projection soit à la hauteur. On a vu des réalisateurs comme Christopher Nolan ou Denis Villeneuve s'en servir. Hélas, peu de salles sont équipées pour accueillir de telles diffusions mais une vraie démocratisation a eu lieu ces dernières années.

Le plus grand écran au monde est désormais en Europe

Jusque là, c'est l'écran IMAX de Melbourne qui était le plus grand au monde avec 32 mètres de large et 23 mètres de haut. Hélas pour lui, il va être détrôné très prochainement par un écran qui se situe en Europe. En Allemagne, au Traumpalast Multiplex de Leonberg, pour être plus précis. Celui-ci va être de 21.03 mètres de haut et de 38.16 mètres de large. Pour vous donner une idée de ce que ces dimensions représentent, sachez que la largeur est plus grande que celle d'un Boeing 737. Pour en terminer avec les chiffres, l'écran pèse 227 kilos, ce qui est également un record. Il sera inauguré dans les prochains jours à l'occasion de la sortie de Mourir peut attendre.

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre ©MGM

Le nouveau volet des aventures de James Bond n'a pas entièrement été filmé en IMAX mais quelques séquences le sont. La salle contiendra 574 places et proposera évidemment une installation sonore à la hauteur pour accompagner le spectacle visuel. À la différence de la salle en Australie, cette nouvelle est plus intéressante pour les Français que nous sommes, car elle est beaucoup plus proche. Comptez environ 6 heures de voiture depuis Paris ou un peu plus d'une heure en avion. Avis aux amateurs.