Le précieux conseil qu’a donné Bruce Willis à Samuel L. Jackson pour sa carrière

Samuel L. Jackson s’est remémoré le conseil que lui a donné Bruce Willis sur le tournage de Die Hard. Il faut croire que l’interprète de John McClane avait vu juste puisqu’un rôle a changé la carrière de son comparse, pour le meilleur.

Le conseil judicieux donné par Bruce Willis

Pour fêter les 70 ans de Bruce Willis, Samuel L. Jackson a dévoilé le conseil que lui avait donné son comparse sur le plateau de Une journée en enfer, en 1995. Dans les colonnes de Vanity Fair (via Variety), il raconte que Bruce Willis lui a donné de précieux conseils pour sa carrière. Visiblement, les deux hommes se sont bien entendus puisqu’ils collaboré de nouveau ensemble dans Incassable (2000) et Glass (2019) de M. Night Shyamalan.

Entre-temps, Samuel L. Jackson a pu mettre à profit les conseils de son ami. « Il m'a dit : "J'espère que tu seras capable de trouver un personnage qui, quand tu feras de mauvais films et qu'ils ne rapporteront pas d'argent, te permettra de toujours revenir à ce personnage que tout le monde aime », a déclaré l’acteur de Pulp Fiction. Bruce Willis ne croyait pas si bien dire.

Un personnage connu qui ne lasse pas Samuel L. Jackson

Pour convaincre son ami, Bruce Willis lui a dit : « Arnold a Terminator. Sylvester a Rocky et Rambo. J'ai John McClane ». Treize ans après cette conversation, Samuel L. Jackson décrochera le rôle de Nick Fury chez Marvel. « Je n'ai réalisé que lorsque j'ai décroché le rôle de Nick Fury – et j'avais un contrat de neuf films pour l’incarner – que je faisais ce que Bruce m'avait dit. J'ai ce personnage maintenant », semble se réjouir l’acteur.

Et il y a de quoi, en effet. Samuel L. Jackson est apparu pour la première fois dans la peau de Nick Fury dans une scène post-générique de Iron Man. Il est depuis l’un des visages les plus populaires du Marvel Cinematic Universe. L’acteur fétiche de Quentin Tarantino est apparu dans pas moins de douze films Marvel, le dernier en date étant The Marvels. Ce n’est pas tout, puisqu’il est également apparu dans la série Secret Invasion où il tient le rôle principal dans les six épisodes.

Pour autant, pas de quoi lasser Samuel L. Jackson. Il y a trois ans, il confiait au Los Angeles Times être toujours aussi heureux de jouer Nick Fury depuis tout ce temps. Samuel L. Jackson pourrait-il faire une apparition surprise dans Thunderbolts* ? Réponse le 30 avril prochain dans nos salles.