Le premier film de ce célèbre duo d’humoristes vient d’arriver sur Netflix

Avec "La Folle Histoire de Max et Léon", Netflix vient d’ajouter à son catalogue le premier long-métrage de l’un des plus célèbres duos d’humoristes français de ces dernières années.

La Folle Histoire de Max et Léon, quand le Palmashow passe au grand écran

Grégoire Ludig et David Marsais sont plus connus sous le nom de leur duo : le Palmashow. Les nombreux sketchs des deux humoristes ont amassé des millions de vues sur YouTube puis à la télévision. Mais il y a plusieurs années, le duo a décidé de tenter une nouvelle aventure en développant un long-métrage : La Folle Histoire de Max et Léon.

Grégoire Ludig et David Marsais ont scénarisé La Folle Histoire de Max et Léon. Ils en ont aussi assuré les deux rôles principaux. Le film se concentre sur deux amis d’enfance ayant une solide réputation de fainéants. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, ils sont mobilisés dans l’armée. Ils vont alors tout faire pour se faire renvoyer chez eux afin de monter leur bar. Mais à la place, ils vont être embarqués dans un périple rempli d’improbables rebondissements…

Un film majoritairement salué à sa sortie

Lorsqu’il est sorti dans les salles en 2016, La Folle Histoire de Max et Léon a majoritairement plu au public. Sur Allociné, sa note moyenne parmi les spectateurs est de 3,5 étoiles sur 5. Bon nombre de votants ont ainsi salué le passage du Palmashow du petit au grand écran, le considérant comme une réussite.

Quant aux notes de la presse rassemblées sur Allociné, elles sont aussi plutôt positives dans l’ensemble. Elles donnent au film une moyenne de 3,2 étoiles sur 5. Le Parisien estime que cette comédie est « très réussie ». Télé 2 semaines la qualifie de « vrai régal ». De son côté, CinemaTeaser salue l’esprit du long-métrage, qui contient « un amour du jeu de mot, du détail insolite, une volonté de rire de tout et de ne jamais s'en excuser, qui ravit ».

De nombreux visages bien connus

En plus de Grégoire Ludig et David Marsais, de nombreux visages bien connus du paysage humoristique français apparaissent dans La Folle Histoire de Max et Léon. Ainsi, Kyan Khojandi, Jonathan Cohen, Kad Merad, Florence Foresti, Alban Lenoir, Simon Astier, Baptiste Lecaplain ou encore Monsieur Poulpe tiennent tous un rôle dans le film.

La Folle Histoire de Max et Léon est visible sur Netflix depuis ce mercredi 8 janvier.