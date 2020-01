Le premier film The Walking Dead sera très différent de la série

Vous avez aimé ? Partagez :

La licence « The Walking Dead » va bientôt partir à l’assaut des salles de cinéma. Une trilogie sur le personnage de Rick Grimes est en préparation, nous permettant, avec des moyens décuplés, d’explorer le monde post-apocalyptique d’une autre manière.

AMC a de grandes ambitions pour sa licence chérie The Walking Dead. Les deux séries déjà existantes continuent d’avancer et, cette année, une troisième va venir ajouter sa pierre à l’édifice. Dans World Beyond, un groupe d’adolescents découvrira quels dangers peut leur réserver le monde extérieur, duquel ils ont été préservés depuis leur enfance. Elle sortira au printemps prochain, quand la saison 10 de la série principale sera terminée.

Côté long-métrage, AMC bosse aussi en coulisses. Une trilogie qui suivra Rick Grimes est en préparation. Partir sur trois films est peut-être un peu trop présomptueux, autant attendre de voir comment le premier fonctionne avant d’annoncer de telles intentions. On dit ça parce que la licence n’est plus capable de mobiliser conséquemment les foules. Les films devraient nous expliquer ce qu’il advient de Rick après son départ de la série. Le personnage principal n’est pas mort, contrairement à ce que pensent ses proches, mais a été emporté en hélicoptère par un mystérieux groupe.

The Walking Dead plus intense en film

En interview pour Entertainment Weekly, Scott M. Gimple a expliqué le premier film sera différent de ce qu’on trouve dans les séries, pour des raisons assez évidentes :

L’ampleur est plus grande et le budget aussi, et c’est The Walking Dead, mais intensifié à la fois dans les thèmes narratifs mais également dans ce que nous découvrons à l’écran. Je dis intensifié, mais je dois aussi dire que c’est très différent. Ce ne sera pas exactement la même que ce que nous avons vu à la télé, c’est plus grand. Nous allons dans de nouvelles directions folles.

Il en va de soi que le format d’un long-métrage et celui d’une série n’ont pas des besoins similaires. Il s’agit de deux manières différentes de raconter une histoire, tout en n’oubliant pas que les moyens techniques/financiers ne sont aussi pas les mêmes. Ce long-métrage devrait insister sur l’aspect spectaculaire, ce qui est de moins en moins le cas dans la série. Mais il convient de se demander si le public sera chaud pour suivre le studio dans les salles de cinéma. Il faudra avoir suivi jusqu’à la saison 9 pour comprendre ce qu’il se passe et, pour les autres, moins suiveurs, la marque n’est plus forcément très forte. On reste quand même curieux de voir comment tout va s’emboîter et quel réalisateur sera annoncé aux commandes.

Le film The Walking Dead n’a aucune date de sortie annoncée.