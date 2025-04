Le premier trailer d'Avatar 3 a été montré, ça va être énorme

Présenté en grande pompe à la CinemaCon de Las Vegas, le tout premier trailer d’"Avatar: Fire and Ash" a enfin été dévoilé, et les premiers retours sont unanimes : James Cameron promet un nouveau choc visuel. Toujours prévu pour une sortie le 17 décembre 2025, ce troisième volet s’annonce comme l’épisode le plus intense et le plus ambitieux de la saga.

Un monde en guerre, de nouveaux Na’vi Le trailer, encore réservé aux spectateurs de la CinemaCon (via Variety), reprend directement après les événements d'Avatar 2. On retrouve Jake Sully, Neytiri et leur famille endeuillée, tentant de reconstruire un semblant de paix après la mort de Neteyam. Mais Pandora ne connaît aucun répit. Une nouvelle menace se profile : celle des Ash People, un clan de Na’vi renégats ayant rompu avec Eywa, la déesse de la planète, et vivant dans les montagnes volcaniques de Pandora. Dans les images diffusées, on découvre également un second groupe inédit, les Wind Traders, nomades du ciel vivant à bord de gigantesques ballons flottants. Entre affrontements aériens, flèches enflammées et tensions religieuses, le conflit prend une dimension inédite. À l’écran, l’univers s’étend encore, des fonds marins jusqu’aux sommets montagneux, en passant par les forêts hostiles. Les images promettent une diversité de décors jamais vue dans la franchise. Cameron voit grand, encore une fois Le réalisateur n’était pas présent à Las Vegas, occupé à terminer le film depuis la Nouvelle-Zélande, mais il a tenu à adresser un message aux spectateurs présents : « Cette fois, les Sully vont vraiment tout traverser, entre les humains et les Ash People. » Un affrontement double, à la fois extérieur et intérieur, qui devrait éprouver chaque membre de la famille. La promesse est claire : après deux volets à plus de deux milliards de dollars chacun, Cameron vise un triplé historique. Si Fire and Ash suit la même trajectoire que ses prédécesseurs, la saga Avatar deviendra la seule franchise à cumuler trois épisodes au-delà de cette barre symbolique. En coulisses, Disney et les exploitants de salles y voient déjà un bol d’air pour une industrie encore convalescente. Prévu pour les fêtes de fin d’année, Avatar: Fire and Ash semble bien décidé à repousser une fois de plus les limites du blockbuster. Nouveau bestiaire, civilisations inédites, conflits mythologiques : Pandora n’a pas fini de fasciner.