Le prince Harry et Meghan Markle, un projet secret à Hollywood ?

Stars parmi les stars, Meghan Markle et Harry de Sussex pourraient bien s'épanouir du côté d'Hollywood. Installé depuis peu en Californie, le couple a passé une partie de l'été à présenter aux networks et aux studios un projet tenu secret.

Le couple princier, futur producteur à Hollywood ?

Comme le rapporte Variety, le couple princier Harry de Sussex et Meghan Markle a passé son mois de juin à proposer un projet aux grands décideurs d'Hollywood. Avec leur extrême popularité, une combinaison de la royauté britannique, la plus médiatisée, et la première popularité de Meghan Markle en tant qu'actrice principale dans la série Suits de 2011 à 2018, nul doute que n'importe lequel de leurs projets créatifs bénéficiera d'une attractivité folle.

Ce qu'on sait de ce projet "secret"

À ce jour, presque rien n'a filtré sur cette idée proposée par le couple. Bien qu'ayant renoncé à une grande partie de leurs fonctions officielles, Harry et Meghan restent deux membres éminents de la famille royale et ne peuvent pas faire comme tout le monde. Le plus grand secret est donc observé, et seules quelques menues informations ont filtré. On sait que ce projet a été pitché auprès de grands médias, dont des TV networks comme NBCUniversal. Documentaire ou fiction ? La question reste ouverte mais il semblerait en tout cas que le format soit sériel et destiné à la télévision, ou à une plateforme de streaming.

Depuis qu'ils sont devenus de nouveaux résidents californiens, Harry et Meghan ont déjà participé à quelques projets. Pour le prince Harry, il a déclaré en 2019 participer avec Oprah Winfrey au développement d'une série documentaire sur la santé mentale, destinée à Apple TV+. Par ailleurs, on vient de le voir apparaître dans le trailer du documentaire Netflix Rising Phoenix, sur le sport paralympique.

Un sujet environnemental ou social ?

Meghan a repris le chemin des studios, mais pas devant la caméra. En effet, l'actrice de Suits a assuré la voix off pour le film documentaire Elephants, disponible sur Disney+ depuis le mois d'avril. Devenue duchesse suite à son mariage avec le prince Harry, il ne lui était plus permis d'exercer son métier d'actrice, essentiellement pour des questions d'image. Aujourd'hui en partie émancipée de cette condition, lui est-il permis de nouveau de jouer ? Pas sûr.

Si on sait qu'une rencontre a bien eu lieu avec les responsables de NBCUniversal, on ne sait pas si Netflix, Apple ou Disney ont eu aussi leur rendez-vous avec le couple.

Pour le sujet de cette production, on ne dispose d'aucune indication. Mais il est raisonnable d'envisager, à l'image de ce qu'ils ont déjà fait, que le sujet pourrait être d'ordre social ou environnemental. La santé mentale et la défense de l'environnement, par exemple, sont des sujets que Meghan et Harry ont à coeur et qui pourraient préserver leur image publique et, qu'ils le veuillent ou non, royale.