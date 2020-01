Le Prince oublié : la bande-annonce promet un voyage inédit

Vous avez aimé ? Partagez :

Attendu au cinéma pour le 12 février, le nouveau film de Michel Hazanavicius, Le Prince oublié, se montre dans une bande-annonce prometteuse. le film promet un aller-retour entre le monde réel et le monde imaginaire, en empruntant au genre fantastique et à l’animation façon Pixar.

Après un premier trailer qui avait posé l’intrigue principale du film – un père qui doit abandonner sa place de héros dans l’imaginaire de sa fille, Le Prince oublié se présente une nouvelle fois dans une dernière bande-annonce. Les images gardent toujours de leur surprise, et il faut se répéter que c’est bien Michel Hazanavicius qui réalise ce film fantastique et bourré d’effets spéciaux, un objet assez rare dans le paysage français. Dans cette bande-annonce, on découvre de nouveaux personnages, les « oubliés », dont on comprend qu’ils peuplent le monde imaginaire mais sont relégués à l’arrière-plan et promis à la disparition.

Le Prince oublié : de l’imagination à la mémoire

Le premier trailer pouvait décevoir, si on s’arrêtait à l’affrontement annoncé entre Djibi (Omar Sy) et Max (Néotis Ronzon), les deux « princes » dans l’imaginaire de Sofia, la fille de Djibi. Une intrigue enfantine qui promet du spectacle mais qui pourrait manquer un peu de profondeur. La nouvelle bande-annonce (en tête d’article) en montre beaucoup plus, notamment sur des personnages qui sont gagnés par la transparence. C’est une jolie idée pour montrer comment les gens qu’on a pu rencontrer, qui ont un jour peuplé nos vies, disparaissent progressivement de nos mémoires. C’est apparemment le cas du personnage de Bérénice Bejo, connaissance de Djibi dans le monde réel, et personnage proche de l’oubli dans le monde imaginaire.

On comprend ainsi que le film ne va pas traiter uniquement du monde de l’enfance, mais aussi du monde adulte, en s’interrogeant sur la mémoire. C’est un point qui tire le film vers une ambiance Pixar, et qui évoque plus précisément l’univers Toy Story, avec des personnages qui veulent continuer à exister. Rendez-vous le 12 février pour découvrir le nouveau film de Michel Hazanavicius en salles.