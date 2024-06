Après une série Netflix événement, ce classique de la SF va être adapté au cinéma

En plus de la série Netflix, "Le Problème à trois corps" a déjà eu droit à plusieurs adaptations en Chine. Et une nouvelle se prépare désormais sous une forme encore inexplorée avec un grand réalisateur aux manettes.

Une nouvelle adaptation pour Le Problème à trois corps

Écrit par Liu Cixin et publié en 2008, Le Problème à trois corps est un titre majeur du genre de la science-fiction. Le roman s’intéresse à un scientifique qui tente de résoudre un problème auquel il est confronté. Celui-ci met en doute ses convictions d’homme rationnel.

Le Problème à trois corps a récemment eu droit à une adaptation américaine, sortie sur Netflix. Mais en Chine, une autre série en live action, une série animée et même une émission de radio adaptées du livre de Liu Cixin ont déjà vu le jour. Et ce n’est pas fini.

Un film signé Zhang Yimou

Deadline relaie désormais une information selon laquelle une adaptation en film du livre de Liu Cixin est en préparation en Chine. Wang Changtian, fondateur de l’un des plus gros studios chinois, Enlight Media, a lui-même confirmé l’information. Le projet s’annonce ambitieux puisque Zhang Yimou a été engagé pour le réaliser.

Zhang Yimou est l’un des cinéastes chinois ayant rencontré le plus de succès. Ayant exploré plusieurs genres au cours de sa carrière, il a notamment dirigé Hero, Le Secret des poignards volants ou encore La Cité interdite. Il fait partie d'un cercle restreint. À savoir celui des réalisateurs dont les films combinés ont engrangé plus d’un milliard de dollars au box-office. Il était même en charge des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Pékin de 2008.

La série aura deux autres saisons

Le Problème à trois corps va donc avoir droit à une nouvelle adaptation. On ne connaît pas encore sa date de sortie. De son côté, la série Netflix va également se poursuivre. Il y a quelques semaines, via un communiqué sur son site officiel, la plateforme a annoncé que le show reviendrait pour une deuxième ainsi qu’une troisième saison.

Le Problème à trois corps n’est que le premier tome d’une trilogie écrite par Liu Cixin. Or, D.B. Weiss a révélé que lui et les autres créateurs de la série pourraient adapter les trois livres grâce aux deux nouvelles saisons en préparation. La série ira donc jusqu’à « la dernière page du troisième tome » de la trilogie. En revanche, on ne sait pas encore quand les nouveaux épisodes seront disponibles.