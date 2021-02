Le prochain film de Takeshi Kitano pourrait être le dernier de sa carrière

Takeshi Kitano est un réalisateur avec une filmographie longue comme le bras. À 74 ans, il a de nouveau rejoint le plateau de tournage pour réaliser son nouveau long-métrage : "Kubi". Toutefois, ce film de Samourais pourrait bien être le dernier projet de sa carrière...

Beat Takeshi

Au pays du Soleil Levant, de nombreux réalisateurs ont su marquer l'histoire du 7ème Art. Parmi eux et pour n'en citer que trois, Akira Kurosawa, Hayao Miyazaki et, bien sûr, Takeshi Kitano. Toutefois, à la différence de certains de ses confrères, le metteur en scène a un parcours plus singulier. En effet, ce dernier commence ses armes à la télévision en tant qu'humoriste. Connu sous le surnom de "Beat Takeshi", il multiplie les sketchs satiriques et loufoques. Déjà controversé pour ses blagues parfois osées, il va se lancer dans le cinéma pour produire des longs-métrages qui le seront tout autant. C'est ainsi qu'il va réaliser (et jouer dans) divers films qui oscilleront entre la comédie malaisante et la violence sèche. Parmi eux, on peut noter Violent Cop, Sonatine, Hana-Bi, L'Eté de Kikujiro, Aniki, mon Frère ou bien encore Zatoichi. On notera également sa performance d'acteur dans le culte et brutal Battle Royale.

Petit à petit, le cinéma de Takeshi est devenu le terreau privilégié de nombreux cinéphiles occidentaux. C'est ainsi qu'on a pu le retrouver dans des films américains tels que Johnny Mnemonic et l'adaptation américaine de Ghost in The Shell.

Yoshitaka Nishi (Takeshi Kitano) - Hana-Bi ©Bandai Visual

Un film de samouraïs avec Ken Watanabe

Ces dernières années, le réalisateur était bien plus concentré sur sa saga de yakuzas Outrage. En effet, il a mis en scène une trilogie composée d'Outrage (2010), Outrage : Beyond (2012) et Outrage : Coda (2017). Comme avec Zatoichi, le metteur en scène va délaisser les mafieux pour se plonger dans l'époque du Japon des Samouraïs. Intitulé Kubi, ce film de genre chanbara (équivalent du film de cape et d'épée européen) s'intéressera à l’incident du Honno-ji, un événement réel qui vit le célèbre seigneur de guerre Oda Nobunaga être assassiné dans un temple de Kyoto en 1582. Le récit se tournera sur les évènements qui se sont produits avant cet incident. On y suivra Araki Murashige, un général de Nobunaga accusé de trahison. Ce dernier voudra alors lui rompre le cou. À noter d'ailleurs que le film est une adaptation du roman éponyme écrit par Takeshi Kitano lui-même. En effet, en plus d'être un acteur et réalisateur célèbre, l'homme est également romancier et peintre à ses heures perdues.

Avec Ken Watanabe au casting, le film pourrait d'ailleurs être le dernier du réalisateur japonais. L'information est évidemment à prendre au conditionnel car ni Kitano ni son équipe ne l'ont confirmé. Dans tous les cas, le magazine Variety a précisé que cette nouvelle avait été largement relayé par la presse japonaise. Wait & see, donc. Le tournage commencera en mai 2021.

Un biopic sur Takeshi Kitano

En plus de réaliser son nouveau (et peut-être dernier) film, Takeshi Kitano aura droit à son propre biopic sur Netflix. Intitulé Asakusa Kid, il se concentrera sur les jeunes années de Kitano, lorsqu'il était encore un clown populaire au Japon. Le scénario adaptera les mémoires du réalisateur, dans lesquelles il faisait part de sa formation de comédien, et de sa réputation de roi de l'humour dans le quartier d'Asakusa. L'acteur Yuya Yagira incarnera Kitano.

Le film est prévu prochainement.