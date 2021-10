Le prochain long-métrage de Quentin Tarantino ne sera pas son dernier

Présent au Festival international du film de Rome, Quentin Tarantino a évoqué ses futurs projets. S'il n'en a pas développé les sujets et la nature, il a tout de même évoqué "Kill Bill 3" et surtout a suggéré qu'il ne s'arrêterait pas à son dixième long-métrage !

Quentin Tarantino n'en a pas encore fini

L'un des plus grands cinéastes en activité, au sommet après neuf films - puisque Kill Bill 1 et Kill Bill 2 sont à considérer comme un seul -, et responsable d'un des plus beaux films hollywoodiens de la dernière décennie avec Once Upon a Time... in Hollywood, approche selon ses propres dires la fin de sa carrière de réalisateur. Qu'on le prenne au mot ou pas, le sujet du 10e film et peut-être donc du dernier de Quentin Tarantino est sur toutes les lèvres.

Présent au Festival international du film de Rome pour y recevoir un prix récompensant l'ensemble de sa carrière, il s'est entretenu au sujet de ses futurs projets, dont évidemment son prochain film. La question n'a pas tardé à être posée : serait-ce Kill Bill 3 ?

"Kill Bill 3 ? Pourquoi pas ?"

Quentin Tarantino s'amuse à brouiller les pistes. Il le déclare, son prochain film pourrait bien être Kill Bill 3. Le diptyque avec Uma Thurman est sans aucun doute parmi ses films les plus populaires, et le réalisateur a déjà lui-même évoqué l'idée d'y donner suite avec la fille de Beatrix Kiddo et celle de Vernita Green. Mais pour ne pas s'épancher sur le sujet, Tarantino évoque dans la foulée son projet de livre de critiques de films, ainsi que le projet d'une série télévisée. Cette série devrait être Bounty Law, la série (fictive) dans laquelle joue Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) dans Once Upon a Time in... Hollywood.

Kill Bill 1 ©Miramax Films

De plus en plus versé dans le western et le film "historique" - ses quatre derniers films en témoignent fortement -, le réalisateur de Reservoir Dogs semble insister dans cette tendance, et indique même développer, comme relaté par Variety, un projet de comédie dans le genre du western :

Ce n'est pas comme mon prochain film. C'est quelque chose que je pense faire - je ne dirais pas ce que c'est, mais je peux dire qu'en tout cas il y aura du western spaghetti dedans. (...) J'ai hâte de tourner ça, parce que ça va être très drôle. Je veux le faire avec le style du western spaghetti où chaque personne parlera une langue différente. Le bandit mexicain est un Italien, le héros est un Américain, le méchant est un Allemand, la fille mexicaine du saloon est une Israélienne.

Un projet qui sonne on peut plus dans le style de Tarantino, qui adore jouer avec différentes langues et différents accents. Un goût prononcé pour la chose qui a donné des séquences mémorables, comme celles qu'on trouve dans Inglorious Basterds.

Encore deux films ?

Que son "dernier" film soit Kill Bill 3 ou un autre, Quentin Tarantino donne tout de même une information précieuse. S'il développe ce projet de comédie western spaghetti évoqué, il précise bien que ce n'est pas son fameux prochain film, et donc que plutôt que s'arrêter à dix films, il pourrait en réaliser encore au moins deux. Si l'on suit la chronologie des derniers événements, on devrait avoir bientôt de nouvelles informations.

En effet, Quentin Tarantino a passé un deal avec l'éditeur Harper Collins pour deux livres. Le premier est sorti en juin 2021, il s'agit de la version "littéraire" de Once Upon a Time... in Hollywood. Le second est ainsi un ouvrage critique sur les films du Nouvel Hollywood, titré Cinema Speculation, et qu'on peut raisonnablement attendre pour l'année prochaine. Pour le grand écran, le projet de film Star Trek est toujours vivant mais ne le concerne plus - il a annoncé qu'il ne le réaliserait pas. Et pour le petit écran, pour le moment silence radio concernant son envie de réaliser des épisodes de Bounty Law. Le planning semble donc ouvert pour accueillir un projet de long-métrage !

Plus que jamais, Quentin Tarantino semble indécis quand au futur de sa carrière, et c'est tant mieux. Il apparaît qu'il a encore beaucoup de projets et que, selon toute vraisemblance, il ne s'arrêtera donc pas à son dixième long-métrage. Et ça, c'est une excellente nouvelle !