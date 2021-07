Le Professeur Foldingue : le jour où Jada Pinkett-Smith s’est évanouie en plein tournage

Sorti en 1996, « Le Professeur Foldingue » fut l’un des premiers rôles importants de la carrière de Jada Pinkett-Smith. Toutefois, le tournage ne fut pas de tout repos pour la future épouse de Will Smith. En effet, à cette époque, l’actrice luttait contre ses propres démons.

Le Professeur Foldingue : The Murphy Show

Eddie Murphy a toujours eu ce don de pouvoir incarner plusieurs personnages dans une même comédie. Ce fut notamment le cas dans Un Prince à New York. En 1996, il applique de nouveau la même recette avec Le Professeur Foldingue. L’acteur y met totalement de sa personne dans ce long-métrage puisqu'en ce temps-là, sa position de leader de la comédie américaine s’est considérablement affaiblie. En effet, malgré quelques succès au box-office grâce à des films tels que 48 heures de plus, Boomerang et Le Flic de Beverly Hills 3, l’acteur ne parvient pas à trouver LE hit qui pourrait relancer sa carrière. Cela est d’autant plus fâcheux que d’autres acteurs afro-américains poussent de plus en plus dans son secteur de prédilection (Martin Lawrence, Chris Tucker).

Le Professeur Foldingue fut donc une belle occasion pour lui de renouer avec ses fondamentaux comiques. Et le résultat fut payant puisque le film fut un succès commercial avec 273 millions de dollars, et une cinquième position au box-office américain. En outre, le long-métrage remporta l’Oscar des meilleurs maquillages, et Eddie Murphy fut même nommé au Golden Globe du meilleur acteur. Son succès entraîna une suite : La Famille Foldingue.

Le Professeur Foldingue suit Sherman Klump, un scientifique obèse qui est amoureux de la belle Carla Purty. Pour parvenir à la séduire, il met au point une potion qui le transforme en un homme mince et séduisant : Buddy Love.

Very Bad Trip

Pour incarner Carla Purty, l’équipe du film engage Jada Pinkett-Smith. Seulement, à cette époque, l’actrice était totalement plongée dans l’alcool et la drogue. Le tournage de Le Professeur Foldingue ne fut donc pas une partie de plaisir, comme elle le révéla dans son émission, Red Table Talk. Aux côtés de sa mère Adrienne Banfield-Norris et de sa fille Willow Smith, l’actrice est revenue sur un incident malheureux survenu sur le plateau :

Je suis allée au travail défoncée, et c'était une mauvaise dose d'ecstasy. Je me suis alors évanouie.

Jada Pinkett-Smith a toutefois révélé que cet événement fut une réelle prise de conscience pour elle, puisque depuis cet incident, elle se jura que ses addictions n’interféreraient plus jamais dans son métier de comédienne.

Carla Purty (Jada Pinkett-Smith) - Le Professeur Foldingue ©Universal Pictures

Jada Pinkett-Smith sera de retour dans Matrix 4, prévu pour le 15 décembre 2021 en France. Elle y reprendra son rôle de Niobe.