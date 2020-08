Le Professeur Foldingue : un reboot serait en préparation

"Le Professeur Foldingue" pourrait connaître un second reboot, des années après la version d'Eddie Murphy. Le concept devrait rester le même, avec un homme au physique disgracieux qui se transforme en bel homme pour essayer de conquérir le coeur d'une charmante femme.

Le Professeur Foldingue : l'histoire d'une transformation

Avant que ce ne soit Eddie Murphy qui porte le personnage, le film Docteur Jerry et Mister Love de et avec Jerry Lewis a tout lancé en 1963. Dans cette comédie, un professeur de chimie avec un physique pas très plaisant tombe amoureux de l'une de ses élèves. Mais pas question de la séduire avec cette allure. S'il tente dans un premier temps de changer par des moyens normaux, il va vite comprendre qu'il n'est pas fait pour la musculation et le relooking. La chimie devient son échappatoire pour amorcer sa transformation. À l'aide d'une composition dont il est à l'origine, le professeur se transforme en un beau gosse qui peut avoir toutes les femmes à ses pieds. Cette comédie a eu un reboot avec le même point de départ. Eddie Murphy incarnait dedans un homme qui était handicapé par un poids trop important. Dans l'optique de séduire une collègue pour qui il a le béguin, il ingurgite une potion qui le rend irrésistible. Mais sa métamorphose s'accompagne d'inconvénients qu'il n'avait pas vu venir... Une suite a vu le jour puis un troisième opus a été évoqué, sans que rien ne se fasse.

Une troisième version en préparation

Deadline rapporte qu'un second reboot est en préparation chez Project X Entertainment. La boîte de production est derrière la relance de la franchise Scream. Si ce n'est l'intention de faire une nouvelle version, rien de plus n'est connu sur le projet. Aucun réalisateur, scénariste ou acteur n'est annoncé. L'élu qui sera en tête d'affiche aura une part d'importance vitale dans la réussite du reboot. Le concept restera à n'en pas douter le même avec un homme considéré comme moche qui devient beau. Dans notre époque où les réseaux sociaux permettent de se fabriquer une vie et où l'apparence compte, ce Professeur Foldingue new look peut permettre de dire des choses de notre société par le prisme d'un humour que l'on espère grinçant et pas consensuel. Le body shaming est encore trop présent et le fin mot de l'histoire pourrait se positionner en faveur du body positive - un mouvement pour encourager à accepter son corps tel qu'il est sans avoir honte de ses différences.