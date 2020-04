David Wilson, le réalisateur du récent « Bloodshot », s'est engagé dans un long contrat avec Sony. Il travaille déjà sur leur prochaine production, une adaptation du roman de science-fiction intitulé "Influx".

Le 26 mars dernier, Dave Wilson a proposé Bloodshot, une adaptation du comic Valiant pour Sony. Même si le film a rencontré des retours glacials, Sony semble avoir confiance en ce jeune cinéaste puisqu'ils s'associent pour de nombreux autres projets. Dave Wilson travaille déjà sur son prochain film de science-fiction, Influx, en partenariat avec le studio.

Sony et Dave Wilson : le début d'un long partenariat

Selon The Hollywood Reporter, Dave Wilson et Sony vont prochainement collaborer sur une adaptation du roman de science-fiction Influx. Un livre écrit par Daniel Suarez, sorti en 2014. L'histoire se concentre sur un physicien qui se retrouve enfermé dans une prison de haute technologie. Gagnant du prix Prometheus de l'année 2014, Influx se déroule dans un monde où les possibilités futuristes sont sans limite mais accessibles seulement à quelques privilégiés. Le physicien va tenter de s'évader pour lutter contre ces inégalités.

Zak Olkewicz co-producteur de Dans le noir et scénariste de Fear Street, s'occupe du script de cette adaptation de Influx. Todd Black, Steve Tisch, Jason Blumenthal et Tony Shaw produiront le projet sous la tutelle de Sony.

Dave Wilson semble être le cinéaste parfaitement désigné pour adapter Influx. Il est en effet susceptible d'avoir un style esthétique distinctif et personnel. Avant de diriger Bloodshot, Dave Wilson a notamment travaillé sur les effets spéciaux de Avengers : Age of Ultron et sur plusieurs jeux vidéo comme Halo Wars et BioShock Infinite. Influx pourrait donc être un hommage appuyé à l'univers vidéo-ludique, tout en respectant le matériau de Daniel Suarez.