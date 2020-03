Le réalisateur de Invisible Man signe un accord avec Blumhouse

Vous avez aimé ? Partagez :

Scénariste à l’origine de la saga « Saw » puis désormais poulain de l’écurie Blumhouse, avec laquelle il vient de faire « Invisible Man », Leigh Whannell entend bien continuer à collaborer avec la firme de Jason Blum et vient de signer un deal pour que ce soit le cas.

À l’origine, Leigh Whannell était scénariste. C’est avec lui que James Wan a inventé Saw. Les deux hommes se suivent pendant des années, travaillant ensemble. Puis, à force d’oeuvrer dans l’ombre, Whannell a l’occasion d’enfin montrer ce qu’il peut faire avec la caméra. Il obtient la direction du chapitre 3 de la franchise Insidious, produit par la diabolique boîte de production Blumhouse. Un cheminement logique puisqu’il travaille avec cette dernière depuis le début des années 2010 quand le premier Conjuring a vu le jour. Après le remarqué Upgrade, sa seconde réalisation, il vient surtout de signer Invisible Man, tout juste sorti dans les salles. Ce remake d’un classique d’Universal reçoit de manière générale des bonnes critiques et effectue un démarrage plus que satisfaisant au box-office. Cette ligne à son CV a tout d’un tournant pour le garçon, qui donne la pleine mesure de ses capacités à la mise en scène.

Leigh Whannell et Blumhouse, une entente qui marche

Pas question de renier sa relation avec Blumhouse. Mieux, il est temps de la solidifier plus qu’actuellement. The Hollywood Reporter annonce qu’un contrat de deux ans vient d’être passé entre le réalisateur et la société pour le petit et le grand écran. On ne sait pas encore ce qu’il va en sortir mais on ne parle pas que de réalisations pour Whannell. L’entente porte également sur des scénarios ou des productions. Deux ans, c’est court, donc nous devrions rapidement voir les suites de ce deal avec des premiers titres.

Leigh Whannell est attendu au tournant en étant lié au risqué remake de New York 1997, film culte de John Carpenter. Ce sera l’une de ses prochaines réalisations, même si on ne sait pas quand le dossier progressera significativement et s’il sera fait avec Blumhouse. Occupé par Invisible Man, il confiait récemment ne pas s’être encore trop penché sur la question. Largement plébiscité pour son dernier travail, le réalisateur est l’une des têtes sur qui le malin Jason Blum, habitué aux coups fulgurants à moindre coût, compte.