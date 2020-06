Le réalisateur de Morbius est déjà sur un nouveau projet

Daniel Espinosa, le réalisateur de "Morbius", a déjà trouvé son nouveau projet. Il changera drastiquement de genre, passant du film de super-héros au biopic. Il réalisera "The Execution", centré sur le journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Après Morbius, le prochain film de Daniel Espinosa, The Execution, se penchera sur les événements ayant conduits au meurtre de Jamal Khashoggi, en 2018. Le journaliste dissident saoudien travaillait pour le Washington Post, avant d’être assassiné au Consulat Saoudien d’Istanbul, où il était entré pour une procédure de mariage.

Le long-métrage explorera les raisons pour lesquelles Khashoggi a été tué, pourquoi et ce qui en a découlé. Le journaliste avait été assassiné par un tueur lié de près au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Après avoir d’abord nié avoir été à l’origine du meurtre, le gouvernement saoudien avait fini par avouer que le meurtre était prémédité.

En revanche, le gouvernement saoudien n’avait pas avoué la responsabilité du prince dans l’assassinat. Il sera donc intéressant de voir comment le film aborde le sujet.

Un réalisateur habitué à changer de genre pour The Execution

Pour réaliser The Execution, Daniel Espinosa s’appuiera sur un scénario écrit par Petter Skavlan. Malgré une carrière pour le moment assez courte, le cinéaste a déjà exploré de nombreux genres. Il avait débuté avec le thriller suédois Easy Money, porté par Joel Kinnaman et bien reçu. Le film s’intéressait à trois hommes qui naviguaient à travers le milieu du crime organisé à Stockholm.

Espinosa avait ensuite signé ses débuts dans une production américaine avec un autre thriller, Sécurité rapprochée. Il avait ensuite enchaîné en réalisant le film historique Enfant 44, puis le film d’horreur Life.

Avant de pouvoir découvrir The Execution, on pourra voir le film de super-héros de Sony et Marvel Morbius. Il s’intéressera au docteur Morbius, atteint d’une grave maladie sanguine et qui tente un pari désespéré pour sauver toutes les victimes de cette pathologie. Mais ce qui semble à première vue être un succès se révèle rapidement être un remède potentiellement plus grave que la maladie elle-même. Le film sera porté par Jared Leto, et est attendu pour le 17 mars 2021 dans les salles.

On ne sait pas encore qui interprétera Khashoggi dans le biopic, ni les seconds rôles du film.

The Execution n’a pas encore de date de sortie.