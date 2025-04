Le réalisateur de Top Gun: Maverick s’attaque au remake d’une série culte

Joseph Kosinski, le réalisateur qui a signé le carton "Top Gun: Maverick", a décidé de porter sur grand écran une série culte des années 80 : "Miami Vice".

Joseph Kosinski va réaliser un remake de Miami Vice

Avec Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski a réalisé la suite d’un film iconique. Un pari payant puisque le long-métrage a été l’un des plus gros cartons de l’année 2022 dans les salles. Cette fois, le réalisateur va se pencher sur l’adaptation d’une série, elle aussi culte. Selon le très fiable The Hollywood Reporter, il va ainsi porter à l’écran Miami Vice (Deux flics à Miami en version française).

Diffusée dans les années 80, Miami Vice est centrée sur deux policiers, Sonny et Ricardo. Alors que la ville floridienne est en proie à plusieurs maux dont des trafics de drogue et la corruption, ils sont déterminés à y faire régner la justice. Pour cela, ils mènent un grand nombre de leurs enquêtes sous couverture.

Dan Gilroy au scénario

Le film de Joseph Kosinski sera écrit par Dan Gilroy. Un scénariste qui fait parler de lui en ce moment pour avoir créé Andor, dont la deuxième saison est actuellement diffusée et qui est considérée par beaucoup comme la meilleure série Star Wars. Il a également écrit Jason Bourne : L’Héritage ou encore Night Call. Pour Miami Vice, il s’appuiera sur une première version du script écrite par Eric Warren Singer, l’un des scénaristes de Top Gun: Maverick.

Il ne s’agira pas de la première adaptation de la série culte. En 2005, Michael Mann a dévoilé son propre film Miami Vice, porté par Colin Farrell et Jamie Foxx. Cette fois, on ne sait pas encore quels acteurs incarneront Sonny et Ricardo dans le long-métrage à venir.

Le cinéaste prépare aussi un thriller sur les OVNI

Miami Vice ne sera toutefois pas le prochain film que Joseph Kosinski réalisera. Toujours d’après The Hollywood Reporter, il s’attaquera d’abord à un thriller sur une conspiration autour des ovnis. Celui-ci n’a pas encore de titre. Mais il suivra deux hommes qui découvrent un programme secret mis en place pour récupérer et étudier des ovnis.

Bien avant de nous dévoiler son film sur les ovnis et sa version de Miami Vice, qui n’ont tous les deux pas encore de date de sortie, Joseph Kosinski nous proposera de découvrir F1. Porté par Brad Pitt et Damson Idris, le long-métrage aux scènes de courses tournées à vitesse réelle sera l’un des titres majeurs parmi les sorties de cet été. Il arrivera dans les salles françaises le 25 juin prochain.