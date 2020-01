The Batman : le réalisateur Matt Reeves confirme lui-même le début du tournage

Vous avez aimé ? Partagez :

Le nouveau film Batman, porté par Robert Pattinson, a officiellement commencé son tournage. C’est ce que rapporte Matt Reeves, le réalisateur du long-métrage DC Comics, sur son compte Twitter. L’occasion de voir le premier logo du titre.

Le réalisateur Matt Reeves a officiellement annoncé le début du tournage de The Batman. Le long métrage, attendu le 23 juin 2021, est l’occasion de faire peau neuve au Chevalier Noir. Robert Pattinson sera le nouveau visage de Bruce Wayne. Un projet qui fait saliver les fans de DC Comics, notamment grâce à un casting dantesque composé de Zoë Kravitz en Catwoman, de Jeffrey Wright en Comissaire Gordon, de Paul Dano en Riddler, de Colin Farrell en Pingouin, d’Andy Serkis en Alfred et enfin de John Turturro dans la peau du gangster Carmine Falcone.

Clap de début pour The Batman

Matt Reeves a confirmé lui même sur son compte Twitter qu’il avait débuté le tournage de The Batman. La production est en ce moment à Londres. Le cinéaste partage une simple photographie qui confirme le bon déroulement du projet. Sur cette photo un clap, qui concerne visiblement la scène 17. C’est notamment l’occasion de voir la première typographie rouge du titre : The Batman. Un aperçu précoce d’un éventuel futur logo.

Une maigre consolation en attendant plus d’informations. Les séries de photographies précédentes qui ont vu le jour sur Twitter seraient donc issues du tournage de la deuxième équipe. Matt Reeves commence en tout cas son travail aujourd’hui, en précisant dans la légende l’inscription : « Day One ».

Le début du tournage ne fera que renforcer l’éventuelle révélation de Robert Pattinson dans le costume de Batman. Il est possible qu’une image officielle puisse sortir dans les prochains jours. On ne sait pas exactement où se situera The Batman par rapport au DC Extended Universe (DCEU). Le long métrage sera peut-être un reboot du personnage pour l’insérer plus tard dans le DCEU et pour un éventuel Justice League 2.

Robert Pattinson est en tout cas le nouveau visage du héros après le départ de Ben Affleck. Le film pourra également, à l’instar de Joker, rester en dehors de l’univers connecté. Mais si c’est le cas, cela devient difficile de faire un DCEU sans Batman. De même, introduire un nouvel acteur dans le rôle d’un personnage aussi important que l’homme chauve-souris est un pari risqué, surtout quand il devra rencontrer tous ses amis Aquaman, Wonder Woman and Co…