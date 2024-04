Ce soir à la TV : plus d'1 million d'entrées et cinq César pour ce film français déchirant

Ce soir Canal+ diffuse "Le Règne animal", drame fantastique français et un des meilleurs films de 2023. Une histoire d'adolescence, d'amour filial et de mutations animales portée par des interprétations touchantes et des effets spéciaux très réussis.

Le règne annoncé de Thomas Cailley

L'année 2023 a été une année fantastique pour le cinéma mondial, et tout particulièrement pour le cinéma français. Il s'est tant distingué qu'il n'y avait pas assez de lumière pour toutes ses réussites, le renversant Anatomie d'une chute ayant capté et obsédé tous les regards et toutes les attentions. Ainsi, on en oublierait presque que Le Règne animal, deuxième long-métrage de Thomas Cailley et film aux genres multiples, a été lui aussi une magnifique surprise et la preuve que le cinéma d'auteur tendance fantastique made in France est à prendre très sérieux.

Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Un succès en salles et une critique conquise

Noté 4,3 sur Allociné, titulaire d'un Tomatometer à 80%, Le Règne animal ravit les spectateurs et la critique dès sa sélection au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. Lors de sa sortie nationale en octobre 2023, il attire plus d'1,1 million de spectateurs dans les cinémas, une belle performance pour un film de genre qui confie son rôle principal au jeune Paul Kircher, alors encore inconnu.

Si le scénario, qui développe essentiellement un récit "coming of age", est jugé par certaines critiques faible à certains endroits, les effets spéciaux, la photographie, la musique et les interprétations de Paul Kircher et Romain Duris - ainsi que celle de Tom Mercier dans le rôle d'un homme-oiseau -, sont plébiscités. Signe de la grande reconnaissance apportée au film de Thomas Cailley, Le Règne animal reçoit 12 nominations aux César 2024, soit une de plus qu'Anatomie d'une chute.

Le Règne animal ©Studiocanal

Avec 12 nominations, seuls 8 films ont fait mieux dans l'histoire des César, avec 13 nominations : Subway (1986), Cyrano de Bergerac (1991), Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (2002), Un prophète (2010), Polisse (2012), Camille redouble (2013), Au revoir là-haut (2018) et 120 Battements par minute (2017).

Il repart de cette cérémonie avec 5 statuettes : César des Meilleurs effets visuels, César de la Meilleur musique originale, César de la Meilleure photographie, César des Meilleurs costumes et César du Meilleur son.

Un grand film sur l'adolescence et la différence

Le brio de Le Règne animal est de parvenir à raconter une histoire fantastique saisissante, avec des effets spéciaux très aboutis, ancrée dans un drame intime et familial émouvant. Quand souvent un film de ce genre choisit l'un ou l'autre, par manque d'ambitions ou de moyens, Thomas Cailley réussit son pari de tenir ces lignes intimement mêlées du tout début à la toute fin de son film.

Le Règne animal raconte la mutation animale d'un jeune garçon, dans une société où ces mutations sont devenues fréquentes. Stigmatisées et enfermées, ces humains mutants incarnent une différence que trop rejettent, comme on rejette alors les étrangers, les gens malades, tous ceux qui s'écartent de la norme établie. Pour livrer ce discours altruiste, Thomas Cailley écrit ainsi l'histoire d'Émile, dont la mère a muté et s'est échappée dans une forêt suite à l'accident du camion qui l'emmenait dans un centre spécialisé. Alors qu'Émile tente de vivre sa vie banale d'adolescent, il commence lui aussi à muter.

D'une situation générale, Thomas Cailley emmène ses personnages et ses spectateurs dans un récit particulier d'adolescence, cet âge où l'on se transforme, où le corps change avec difficultés et désagréments. L'âge aussi où, bientôt adulte, on quitte peu à peu sa famille. Son père, incarné par un génial Romain Duris, ne peut que constater que son fils doit partir du nid familial, le laissant alors seul.

Brillant dans tous ses aspects, Le Règne animal est ainsi sans contestation possible un des plus beaux spectacles récentes offerts par le cinéma français.