Le Retour de la momie : Brendan Fraser défend les (horribles) effets spéciaux du Roi Scorpion

En 2001, Brendan Fraser reprend son rôle de Rick O'Connell dans le film "Le Retour de la momie". Un film célèbre notamment pour les horribles effets spéciaux du personnage de Dwayne Johnson, le Roi Scorpion. Mais Brendan Fraser, envers et contre tous, leur trouve lui un certain charme...

Brendan Fraser, défenseur des causes perdues

L'acteur Brendan Fraser, superstar des années 2000 passé par une longue traversée du désert, fait actuellement un retour remarqué sur le devant de la scène. Un retour qui prend la forme d'un film très attendu : The Whale. Celui-ci, nouvelle réalisation de Darren Aronofsky, raconte l'histoire de Charlie, un homme dépressif, atteint d'obésité morbide, pesant 272 kilos et ne pouvant se mouvoir qu'avec peine, qui tente de renouer les liens avec sa fille de 17 ans.

Dans ce rôle de Charlie, Brendan Fraser a impressionné les publics de la Mostra de Venise et du Festival de Toronto, où The Whale a été présenté. Son retour prend aussi la forme d'une présence régulière dans les médias, où Brendan Fraser revient sur sa vie et sa carrière à Hollywood, entre succès et échecs, bonheurs et malheurs.

Charlie (Brendan Fraser) - The Whale ©ARP Sélection

C'est ainsi lors d'une interview donnée à GQ qu'il est revenu sur plusieurs de ses rôles, et s'est forcément attardé sur La Momie (1999) et sa suite sortie en 2001, Le Retour de la momie. Et, une fois n'est pas coutume, il trouve que les effets spéciaux du deuxième film, qu'on peut aisément classer dans les pires jamais produits, ont du "charme".

Des effets spéciaux à prendre avec distance

Dans Le Retour de la momie, son personnage Rick O'Connell fait face à plusieurs ennemis et dangers. Parmi lesquels Mathayus, le Roi Scorpion, interprété par un jeune et volontaire Dwayne Johnson. La technique ne lui a en effet pas vraiment rendu service sur ce coup, puisque son apparence est... comment dire... plutôt ratée.

Le Roi Scorpion (Dwayne Johnson) - Le Retour de la momie ©United International Pictures

À la première du film, les gars qui avaient fait les effets spéciaux du Roi Scorpion étaient là, "Hey, ça va ? beau boulot. Vous savez, on a fait les effets spéciaux pour le Roi Scorpion..." puis ils enchaînaient "Oui, on aurait eu besoin de plus de temps..." (rires). Je pense que ça a été fait à la dernière minute. Mais je pense que le charme qu'on y trouve à le revoir aujourd'hui - j'imagine que ça pourrait être remasterisé, mais..., ce ne serait pas aussi marrant si on ne voyait pas cet horrible personnage vidéo de Dwayne qui rugit ! (rires) Finalement, d'une certaine manière, c'est sans doute parfait comme ça.

C'est ce qu'on appelle faire la paix avec le passé. Et étant donné la qualité globale très moyenne de cette suite au grand succès de 1999, mieux vaut rire avec tendresse de cette belle faute de goût du film que de financer un remaster qui la gâcherait...