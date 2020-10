Le Retour de la Momie sur Amazon Prime Video : connaissez-vous le lien du film avec Batman Begins ?

Netflix propose actuellement "Le Retour de la Momie" dans son catalogue, dans lequel Rick, Evelyn et Jonathan se retrouvent de nouveau confrontés à Imhotep. Et le film possède un point commun avec le premier Batman de Christopher Nolan.

Imhotep revient dans Le Retour de la Momie

Après le succès du premier film, Stephen Sommers revient deux ans plus tard, en 2001, avec Le Retour de la Momie. L’intrigue commence cette fois en 3067 avant J.-C., à Thèbes, lorsque le Roi Scorpion se voit contraint de faire un pacte avec Anubis pour survivre. Après avoir servi le dieu de la mort, il est renvoyé dans les ténèbres. Des siècles plus tard, en 1933, huit ans après les événements de La Momie, on retrouve Rick et Evelyn, désormais installés dans un imposant manoir à Londres avec leur fils, Alex. Toujours passionnés par les mystères de l’Égypte, ils profitent désormais de leur vie de famille. Mais alors que le Roi Scorpion est sur le point de reprendre vie pour lever l’armée d’Anubis et détruire le monde, une mystérieuse secte projette de réveiller le seul être qui pourrait lui faire face : le grand prêtre Imhotep. Rick, Evelyn et Jonathan vont de nouveau devoir l’affronter, et ramener les deux créatures d’où elles viennent…

Le Retour de la Momie est toujours porté par le trio principal du premier film : Brendan Fraser y joue Rick O’Connell, Rachel Weisz Evelyn et John Hannah son frère Jonathan. Arnold Vosloo et aussi de retour pour redonner vie à Imhotep, tout comme Patricia Velásquez, qui rejoue Anck-Su Namun, mais incarne aussi Meela Nais. Dwayne Johnson y fait ses débuts au cinéma dans la peau du Roi Scorpion, tout comme Freddie Boath, qui a été choisi pour interpréter Alex (Ce dernier a même laissé passer l’opportunité de jouer dans Harry Potter à l’école des sorciers car étant tellement fan de La Momie, il souhaitait absolument obtenir un rôle dans sa suite).

Le manoir des O’Connell est aussi celui de Bruce Wayne dans Batman Begins

Quand un lieu réel est utilisé comme décor pour un film, il arrive régulièrement qu’on le retrouve dans différents long-métrages. Et il peut même être utilisé pour servir de décors pour des endroits qui n’ont rien à voir avec les autres dans un même film. Dans le cas de la saga La Momie, le manoir Mentmore Towers, situé dans le Buckinghamshire, peut être vu sous différents angles dans les deux premiers films de la franchise. L’imposant manoir a d’abord été utilisé dans le premier film, puisqu’il servait de décor pour des portions de la bibliothèque, avant de servir de lieu de résidence des O’Connell dans Le Retour de la Momie. On peut ainsi le voir au début du film, lorsque Rick, Evelyn et Alex reviennent de leur expédition en Égypte.

Et les deux premiers films de la saga La Momie ne sont pas les seuls dans lesquels on peut admirer Mentmore Towers. Du fait de son impressionnant style, le manoir a été utilisé dans d’autres productions hollywoodiennes. Parmi elles, il a servi de décor pour le manoir de Bruce Wayne dans Batman Begins. Ainsi, s’il est censé se trouver aux États-Unis, près de New York (ou Gotham), c’est du côté de l’Angleterre que Christopher Nolan a trouvé son manoir Wayne. Le cinéaste a même choisi de l’utiliser à la fois pour les séquences à l’intérieur du bâtiment et à l’extérieur, et le premier film de la trilogie The Dark Knight nous donne ainsi un aperçu de certaines pièces du bâtiment.

Outre Batman Begins et les deux premiers films de la franchise La Momie, on peut aussi admirer Mentmore Towers dans Brazil, dans lequel il sert de décor à un restaurant, ou dans Eyes Wide Shut, où il est cette fois utilisé en tant que manoir de la société secrète.