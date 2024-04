Ce soir à la TV : une comédie déjantée en costumes avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent

Rendez-vous ce soir sur France 3 pour assister à une joute verbale entre Mélanie Laurent et Jean Dujardin dans le film "Le Retour du Héros" mis en scène par Laurent Tirard. Une comédie historique en costumes qui s'inscrit dans une longue tradition française.

Le Retour du héros : une pure comédie en costumes

Le Retour du Héros, réalisé par Laurent Tirard et sorti en 2018, est une comédie historique française qui se déroule pendant les guerres napoléoniennes. Jean Dujardin incarne le capitaine Charles-Grégoire Neuville, un séducteur et menteur, tandis que Mélanie Laurent joue le rôle d'Élisabeth Beaugrand, la sœur perspicace de la jeune Pauline, interprétée par Noémie Merlant, à qui Neuville est fiancé.

Après que Neuville est appelé au front, les lettres de ce dernier à destination de sa promise cessent d'arriver, plongeant Pauline dans le désespoir. Pour la réconforter, Élisabeth commence à écrire de fausses lettres en se faisant passer pour lui, inventant des récits de bravoure et d'aventures lointaines.

Mais la situation se complique lorsque Neuville réapparaît, non pas comme le héros que les lettres dépeignaient, mais comme un déserteur vivant de mensonges. S'introduisant de nouveau dans la vie sociale locale, Neuville utilise les histoires inventées par Élisabeth pour se faire passer pour un homme d'aventures et un héros. Cependant, sa supercherie le mène à de multiples complications et quiproquos.

Le Retour du Héros n'a pas connu un grand succès en salles (800 000 entrées). Il mérite cependant le coup d'œil pour la partie de ping-pong verbale délicieuse à laquelle se prêtent Mélanie Laurent et Jean Dujardin.

Renouer avec la tradition

Le Retour du Héros s'inscrit dans une tradition cinématographique française riche en comédies d'aventures qui ont marqué les années 1990, à l'image de Ridicule de Patrice Leconte. Cette période a été caractérisée par un goût prononcé pour des œuvres mêlant avec brio l'histoire, l'humour et une certaine élégance narrative.

Au moment de la sortie du film en 2018, Laurent Tirard exprimait sa nostalgie pour ce type de films, soulignant un manque dans l'offre cinématographique contemporaine et une envie de renouer avec ce genre. Également inspiré par les classiques de Jean-Paul Rappeneau ou de Philippe de Broca comme Cyrano de Bergerac ou Le Bossu, Le Retour du Héros représentait une volonté du réalisateur de recréer un film d'aventure en costumes, tourné en décors réels.